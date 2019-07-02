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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Zap'ta en az 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü mevzilerinin vurulduğunu belirterek, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

  • Harekatla, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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