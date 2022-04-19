İçişleri duyurdu: Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de 'Eren Abluka-2 (Hakkari-Kavaklı) Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu' başlatıldı.

654 personel sahada

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 654 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

GÜNDEM Mehmetçik Kuzey Irak'ta PKK'ya Pençe Kilit operasyonu başlattı: Bordo bereliler ve komandolar karadan sızdı

OYNAT 01:34 MSB teröristlere nefes aldırmayan Mehmetçik'i paylaştı: İşte bunlar bizim Al Bayraklılar Irak'ın kuzeyine başlatılan Pençe Kilit Operasyonu ile teröristlerin yuvaları imha edilirken, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapıldı. Mehmetçik'in operasyon görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, 'İşte bunlar bizim Al Bayraklılar... Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor!' ifadelerine yer verildi. BiP'te paylaş

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