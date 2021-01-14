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Son dakika İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması: 356 şahıs yakalandı

İstanbul’un 39 ilçesinde huzur uygulaması: Aranan 356 şahıs yakalandı

İstanbul genelinde 152 noktada gerçekleştirilen ve bin 252 polisin katıldığı ’Yeditepe Huzur Uygulaması’nda çeşitli suçlardan aranan 356 şahıs ile 389 yoklama kaçağı yakalanırken, 36 adet ruhsatsız tabanca ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İstanbul’un 39 ilçesinde aynı anda gerçekleştirilen ’Yeditepe Huzur Uygulaması’na İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bin 252 personel katıldı. 152 noktada gerçekleştirilen uygulamaya polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.

Yapılan uygulamada 101 bin 778 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 356 şahıs ve 389 yoklama kaçağı yakalandı.

Polis ekiplerince yapılan aramalarda 36 adet ruhsatsız tabanca ile 306 adet fişek, 18 bin 038 gram uyuşturucu madde, 270 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 6 bin 105 Türk Lirası, bin 400 Amerikan Doları ele geçirildi.

Trafikte kontrol edilen 19 bin 888 araç ve 94 motosiklet içerisinden 784 araç ve motosiklete işlem yapılırken, 19 araç trafikten men edildi. Bu işlemler sonucunda ise 122 bin 067 Türk Lirası para cezası uygulandı.

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