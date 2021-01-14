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İZMİR

12 ilde, MLKP, TKP-ML, DSİH VE PKK terör örgütlerine yönelik operasyon

İzmir merkezli 12 ilde dev operasyon: 51 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli 12 ilde, MLKP, TKP-ML, DSİH VE PKK terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 51 şüpheliden 48'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında; Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, İzmir eski il başkanları Pınar Türk ve Kerim Altınmakas ile 4 İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı ve iki de avukat bulunuyor.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan 34'ü MLKP, 8'i DSİH, 1'i TKP/ML ve 8'i PKK terör örütü üyesi oldukları gerekçesiyle toplam 51 şüpheliye İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şafak operasyonu yapan ekipler, 51 şüpheliden 48'ini gözaltına aldı.

ESP GENEL BAŞKANI GÖZALTINDA

Operasyonda, Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, İzmir eski il başkanları Pınar Türk ile Kerim Altınmakas'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan kişilerden 2'sinin avukat, 4'ünün ise İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA ADRES ARANDI

Operasyon kapsamında, MLKP terör örgütü ile irtibatlı olduğu ileri sürülen Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Merkezi, İzmir ve İstanbul il başkanlıkları binası ile İzmir Bayraklı ilçe bürosu, ETHA (Etkin Haber Ajansı) İstanbul il bürosu, BEKSAV (Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı) İstanbul il bürosunda aramalar yapıldı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, örgüte ait olduğu değerlendirilen doküman ve 50 Bin TL paraya el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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