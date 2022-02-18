Gündem İstanbulun 10 ilçesinde DEAŞa operasyon Yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı
İSTANBUL

İstanbul'un 10 ilçesinde DEAŞ'a operasyon: Yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ilçede 15 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Son dakika... İstanbulun 10 ilçesinde DEAŞa operasyon: Yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı
Arşiv

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 10 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 13 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DEAŞ'ın sözde askeri grup sorumlusu İstanbul'da yakalandı
GÜNDEM
DEAŞ'ın sözde askeri grup sorumlusu İstanbul'da yakalandı

İki kentte DEAŞ'a şafak operasyonu: 22 gözaltı
GÜNDEM
İki kentte DEAŞ'a şafak operasyonu: 22 gözaltı
Trafikte gören durduruyor

Trafikte gören durduruyor

110 bin lira harcayarak 70 yıl önceki haline çevirdi.
Son başvuru tarihi 15 Haziran

Son başvuru tarihi 15 Haziran

​Zaman aşımına uğrayacak alacaklara ilişkin çağrı.
İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Yüzde 15 düştü

İşte Rusya'nın Ukrayna'yı muhtemel işgal planı.

​Hırsızlardan vatandaşa pişkin cevap.

​İŞKUR acil ilan yayımladı: Başvuru yapmak oldukça kolay.

​Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor.

​Koparmanın cezası 109 bin 593 TL.

​Evde mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

İstanbul'da trafiği durduran zincirleme kaza.

​Faturalar kademeli tarifeyle düşecek.

​CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı barbarlığı böyle savundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.