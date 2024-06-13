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Bu hafta BİM'de hem Babalar Günü hediye seçenekleri hem Kurban Bayramı şeker ve çikolataları var! BİM 14 Haziran Cuma aktüel kataloğu yayınlandı

13:38 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:42 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

BİM market zincirlerinde her hafta yayınlanan indirimli ürünler kataloğunda yer alan çeşit çeşit ürünler vatandaşların dikkatini çekti. Bu hafta BİM'de Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve Babalar Günü'nün gelmesiyle hem Babalar Günü hem Kurban Bayramı ile ilgili ürünler yer alacak. Kurban Bayramı için bayram şekerleri, çikolatalar ve bayramlıklar satışa sunuluyor. Babalar Günü hediyesi almak isteyenler için ise cüzdan, tişört, elektrikli bisiklet gibi seçenekler yer alıyor. İşte BİM 14 Haziran Cuma aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi...

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Bonobo Elektrikli Bisiklet 49.999 TL

Kuba Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

K1 12X Daha Hızlı 3D Yazıcı 19.999 TL

Samsung Galaxy S22 5G 8+128 GB Cep Telefonu 19.999 TL

TCL 12.000 BTU Klima TCL TAC-12CHSD/XA21I 18.999 TL




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Tezgahaltı Buzdolabı 4.299 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu Model: HFR-100 4.999 TL

Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL

S10 Vacuum Mop Pro Cleaner Akıllı Robot 9.999 TL

Ayaklı Vantilatör 699 TL

Vakum Makinesi 799 TL

Süpürge FC9330 4.799 TL

2’li Türk Kahve Makinesi 4.999 TL







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Polo Yaka Tişört 279 TL

Hambez Pantolon Erkek 169 TL

Comfort Ayakkabı Erkek 299 TL

Kol Saati ve Bileklik Set Erkek 239 TL

Çanta Erkek 149 TL

Deri Kemer Erkek 179 TL

Mekanizmalı Deri Cüzdan Erkek 299 TL






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