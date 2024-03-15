İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir lojistik firmasının deposunda yangın çıktı. Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebilirken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik kuyrukta gümrük sırası bekleyen domates yüklü TIR alevlere teslim olarak hurda yığınına döndü. Yangın sonrası iki saat kapalı tutulan yol, araçta yapılan soğutma çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kadıköy'de bir restoranda yangın çıktı. Nedeni henüz belli olmayan yangın, çevredeki esnaf ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından, iş yerinde incelemelerde bulundu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.