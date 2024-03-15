Kadıköy'de bir restoranda yangın çıktı. Nedeni henüz belli olmayan yangın, çevredeki esnaf ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından, iş yerinde incelemelerde bulundu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.