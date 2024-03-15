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İzmir'de lojistik firmasının deposunda yangın

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir lojistik firmasının deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

12:09 - 15/03/2024 Cuma
IHA
Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebiliyor.
Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebiliyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir lojistik firmasının deposunda yangın çıktı. Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebilirken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...



#İzmir
#Yangın
#Fabrika
22 dakika önce
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