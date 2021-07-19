Kayseri'de art arda korkutan depremler Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde saat 10.32'de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 10.39'da 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı.

Haber Merkezi 19 Temmuz 2021, 10:44 Son Güncelleme: 19 Temmuz 2021, 11:45 Yeni Şafak