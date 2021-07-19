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Kayseri'de art arda korkutan depremler

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde saat 10.32'de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 10.39'da 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Kayseri'de saat 10.32'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD tarafından depremin derinliği 8.1 kilometre olarak açıklanırken, depremin merkez üssünün Kocasinan olduğu belirlendi.

Aynı bölgede saat 10.39'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

"Olumsuz bir durum yok"

Depremlerin ardından sosyal medya hesabından ’Geçmiş Olsun Kayseri’ başlığıyla paylaşımda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "3.8 büyüklüğünde bir deprem ile sallandık. Şuan için ekiplerimize ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Bütün birimlerimiz teyakkuz halindedir. 153 Çağrı Merkezimize ulaşabilirsiniz" açıklaması yaptı.

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