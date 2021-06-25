Bingöl'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, deprem saat 21.28'de meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 5.2 olarak ölçüldü.

Merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan sarsıntı, yerin 15.51 km altında meydana geldi.

Bakan Yardımcısı Çataklı: Olumsuz bir ihbar ulaşmadı

Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem hakkında açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir." dedi.

Bingöl - Kiğı’da saat 21:28’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor.

Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir.

Geçmiş olsun. REKLAM June 25, 2021

"10 evde çökme var"

Bingöl Valisi Kadir Ekinci ise, "Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık." ifadelerini kullandı.

AK Partili Berdibek: Herhangi bir can ve mal kaybı yok

Vatandaşlar deprem nedeniyle sokağa dökülürken, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, "Herhangi bir can ve mal kaybı olmadığına dair bilgi aldık. Ulaşılamayan köylerden haber beklemek en doğrusu" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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