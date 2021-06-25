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BİNGÖL

Bingöl'de korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; AFAD, Bingöl'e bağlı Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır." dedi. Bingöl Valisi Kadir Ekinci ise, "Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Son dakika haberi: Bingölde korkutan deprem | Bingölde deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, deprem saat 21.28'de meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 5.2 olarak ölçüldü.

Merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan sarsıntı, yerin 15.51 km altında meydana geldi.

Bakan Yardımcısı Çataklı: Olumsuz bir ihbar ulaşmadı

Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem hakkında açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir." dedi.

"10 evde çökme var"

Bingöl Valisi Kadir Ekinci ise, "Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık." ifadelerini kullandı.

AK Partili Berdibek: Herhangi bir can ve mal kaybı yok

Vatandaşlar deprem nedeniyle sokağa dökülürken, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, "Herhangi bir can ve mal kaybı olmadığına dair bilgi aldık. Ulaşılamayan köylerden haber beklemek en doğrusu" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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