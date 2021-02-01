Gündem Dedektör köpek tepki verdi minibüsün zulasından 51 kilo eroin çıktı
MARDİN

Son dakika Mardin haberleri: Dedektör köpek tepki verdi minibüsün zulasından 51 kilo eroin çıktı

Dedektör köpek tepki verdi minibüsün zulasından 51 kilo eroin çıktı

Mardin'de şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği gizli bölümden 51 kilo 460 gram eroin çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Mardin'de minibüsün zulasından 51 kilo eroin çıktı
Mardin'de minibüsün zulasından 51 kilo eroin çıktı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uygulama yaptı.

Uygulamada güvenlik güçlerine narkotik dedektör köpek de görev aldı. Şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan arama sırasında narkotik köpek tepki verdi.

Şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan arama sırasında narkotik köpek tepki verdi.

Aracın bu bölgelerinde yapılan ayrıntılı incelemede gizli bölmelere yerleştirilmiş 51 kilo 460 gram eroin ele geçirildi.

Narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği gizli bölümden 51 kilo 460 gram eroin çıktı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği gizli bölümden 51 kilo 460 gram eroin çıktı.

Emniyet yetkilileri, bu operasyonla uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurulduğunu, zehir tacirleriyle mücadelenin bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Mardin'de minibüsün zulasından 51 kilo eroin çıktı

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