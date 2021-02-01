Dedektör köpek tepki verdi minibüsün zulasından 51 kilo eroin çıktı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uygulama yaptı.

Uygulamada güvenlik güçlerine narkotik dedektör köpek de görev aldı. Şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan arama sırasında narkotik köpek tepki verdi.

Şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan arama sırasında narkotik köpek tepki verdi.

Aracın bu bölgelerinde yapılan ayrıntılı incelemede gizli bölmelere yerleştirilmiş 51 kilo 460 gram eroin ele geçirildi.

Narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği gizli bölümden 51 kilo 460 gram eroin çıktı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği gizli bölümden 51 kilo 460 gram eroin çıktı.

Emniyet yetkilileri, bu operasyonla uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurulduğunu, zehir tacirleriyle mücadelenin bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

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