Gündem Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villaya jandarma baskını
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Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villaya jandarma baskını

Kartal’da kiraladıkları villayı uyuşturucu imalathanesine çeviren şahıslara jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Uyuşturucu satışında ise dikkat çekmemek için kadınların kullanıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Baskında ele geçenler.
Baskında ele geçenler.

Baskın anı kameraya yansırken, çok sayıda işlenmeye hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin villada olduğu esnada operasyon için düğmeye bastı.

Villada bulunanları etkisiz hale getiren jandarma ekipleri, uyuşturucu imalathanesine çevrilen villada yaptıkları aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş vaziyette; 100 litre sıvı metamfetamin, bin 200 gram kristal metamfetamin, 100 gram marihuana, 100 gram toz esrar, bir miktar kokain, çok sayıda “bong” diye tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 9 mm çapında ruhsatsız 1 tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

İHA
Baskında yakalandılar.


Uyuşturucu satışında dikkat çekmek için kadınları kullanıyorlar

  • Örgüt üyelerinin piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddeleri ’torbacı’ diye tabir edilen şahıslara dikkat çekmeden dağıtmak ve villada düzenlenen uyuşturucu partilerine eleman temin etmek üzere kullandığı değerlendirilen kadın şüpheliler G.D. ve E.Y. de dahil olmak üzere örgüt lideri H.D. ile birlikte H.A., H.K. ve M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri H.D. ve örgüt üyeleri H.K. ve M.K. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü öğrenildi.

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