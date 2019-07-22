Meteorolojide civa paniği: 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kalibrasyon merkezinde, içinde civa bulunan cam fanusun yere düşmesi sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kalibrasyon merkezinde, içinde civa bulunan cam fanusun yere düşmesi sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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