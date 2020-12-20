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MUĞLA

Son dakika Muğla'da 3.9 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem

Muğla'da peş peşe korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde saat 06.14'te 3.9 ardından 06.16'da ise 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Her iki deprem, Ula ve çevre ilçelerde hissedilirken, ilk belirlemelere göre, herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Haber Merkezi DHA
Muğla'da 3.9 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem oldu.
Muğla'da 3.9 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem oldu.


Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremlerin büyüklüklerini, 3.9 ve 3.4 olarak duyurdu.

Merkez üssü Arıcılar olarak tespit edilen depremlerin derinliği yaklaşık 8 kilometre olarak hesaplandı.

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