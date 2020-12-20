Muğla'da peş peşe korkutan depremler

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremlerin büyüklüklerini, 3.9 ve 3.4 olarak duyurdu.
Merkez üssü Arıcılar olarak tespit edilen depremlerin derinliği yaklaşık 8 kilometre olarak hesaplandı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremlerin büyüklüklerini, 3.9 ve 3.4 olarak duyurdu.
Merkez üssü Arıcılar olarak tespit edilen depremlerin derinliği yaklaşık 8 kilometre olarak hesaplandı.
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