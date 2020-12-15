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Aydın'da son dakika deprem haberi: 4 büyüklüğünde deprem oldu

Aydın'da korkutan deprem

Gece saat 00.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından bir depremde sabah saatlerinde Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MERKEZ ÜSSÜ KUŞADASI KÖRFEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.45'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası Körfezi'nin 3,86 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 7,08 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

VAN'DA 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 9,2 kilometre derinlikte meydana geldi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tuşba olan 4,7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu
GÜNDEM
Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu
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