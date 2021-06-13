Gündem Pençe operasyonları kapsamında 5 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Son dakika: Pençe operasyonları kapsamında 5 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Güvelik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor.

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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