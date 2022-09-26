Gündem Suriyenin kuzeyinde PKK/YPGnin Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi
ANKARA

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'nin Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi

MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa cephe sorumlusu "Doğan Amanos" kod adlı Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi AA
Son dakika... Suriyenin kuzeyinde PKK/YPGnin Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi
Terörist Mehmet Akyol

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerine karşı Hatay'ın Amanos ve Van kırsalında yürüttüğü faaliyetler nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Akyol, MİT tarafından takibe alındı.

Terör örgütü PKK'ya katılmadan önce örgüte müzahir siyasi oluşumlarca Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitime gönderilen Akyol, örgüt elebaşılarından Cemil Bayık'ın koordinasyonundaki siyasi eğitimlere katıldı, örgüt kadrolarına yönelik askeri operasyonlara engel olmak amacıyla PKK tarafından organize edilen eylemlerde yer aldı.

Van ve Amanos kırsalında güvenlik güçleriyle çatışmalara giren, karakollara tacizde bulunan Akyol, terör örgütü PKK tarafından Türkiye'den Irak'a gönderildikten sonra PKK kamplarında terörist faaliyetlerini sürdürdü.

Son dönemde PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa cephe sorumlusu olan Akyol, burada MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

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