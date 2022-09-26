Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'nin Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi

Dünya

Kremlin'den yeni seferberlik açıklaması: Sınırları kapatmayacağız

Geçtiğimiz hafta Rusya'nın kısmi askeri seferberlik ilanı sonrası pek çok Rus vatandaşı ülkeden kaçmaya çalışmıştı. Kremlin'den bugün konuya ilişkin şaşırtan bir açıklama geldi. Seferberlik ilanında bazı hatalar yapıldığı belirtilirken, "Bu çağrıdaki hatalar düzeltilecek. Sınırların kapatılması konusunda herhangi bir karar alınmadı" ifadelerine yer verildi.