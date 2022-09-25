TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Gara'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığın (MSB), yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/IJm7nkgUnY
Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.