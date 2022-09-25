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ANKARA

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Gara'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
Son dakika... TSK ve MİTten ortak operasyon: Garada 2 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz hava operasyonu düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığın (MSB), yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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