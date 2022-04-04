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Gündem Ümraniyede geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
İSTANBUL

Ümraniye'de geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

Ümraniye'de sabah saatlerinde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede tesisi saran alevler, çevredeki 8 işyerine sıçrayarak zarar verdi. Yangın itfaiyenin çalışmaları ile güçlükle kontrol altına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika: Ümraniyede geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Alevlere teslim olan işyerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 04:00 sıralarında Dudullu OSB Mahallesi Barlas Sokak üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı. Plastik ve kağıt atıkların bulunduğu tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan alevler, kısa sürede bütün tesisi sardı.

DHA

Yangın daha sonra çevredeki işyerlerine de sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Dudullu, Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürmek için uzun süre mücadele etti. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasından sonra kontrol altına alındı.

ALEVLER 8 İŞ YERİNE SIÇRADI

Alevlerin sıçradığı işyerinin sahibi Ersin Aytar, "Yangın neden çıktı bilmiyoruz. Biz geldiğimizde itfaiye ekiplerini çağırdık. Biraz geç geldi ama müdahale ettiler. Cana geleceğine mala gelsin. Yaklaşık 8 iş yerine sıçradı. Zararımız 300 bin Türk Lirası’’ şeklinde konuştu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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