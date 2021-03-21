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Sosyal medyanın dolandırıcı medyumları: Mağdurlar gün geçtikçe artıyor

Kendilerini medyum olarak tanıtan kişiler sosyal medyada ,'15 günde aşık etme işlemi, soğutma işlemi, kısmet açma ve dil bağlama işlemi' vaadiyle bin 200 ile 4 bin lira arası ücret talep ediyor.

Haber Merkezi DHA
Yetkililer, bu dolandırıcılara itibar edilmemesi konusunda uyardı.
Yetkililer, bu dolandırıcılara itibar edilmemesi konusunda uyardı.

Sözde medyumlar güven kazanmak için astrolog unvanını da kullanırken, mağdurlar da gün geçtikçe artıyor.

DHA MUHABİRİ İKİ MEDYUM İLE GÖRÜŞTÜ

Sözde medyumlar, vatandaşları işlem adı altında '15 günde aşık etme, soğutma, kısmet açma, dil bağlama gibi konularda dolandırıyor. Sahte medyumların ücreti ise bin 200 ile 4 bin TL arası değişiklik gösteriyor.

Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri, dolandırıcılık sisteminin nasıl işlediğine ilişkin sosyal medyada kendilerini medyum olarak tanıtan N.Ö ve H.A ile telefonda görüştü.

"CEYLAN DERİSİ'NE OKUMA YAPIYORUM"

DHA muhabiri, medyum N.Ö. aradı ve "bağlama" işlemi yaptırmak istediğini söyledi. Medyum N.Ö. de "İşlem yaptırmak istediğiniz kişinin adını soyadını ve fotoğrafını göndermeniz yeterli.

İşlem 7 gün sürüyor. İstediğiniz kişi kısa süre içerisinde bir dediğinizi iki etmeyecek hale geliyor. Ücreti ise bin 200 TL oluyor. Bu işlem oldukça maliyetli, işlem sırasında sizden aldığım bilgileri ve resimleri ceylan derisine okuyorum ve sonrasında deriyi toprağa gömüyorum. İşlem sonrası istediğiniz kişi size bağlanıyor ve bir dediğini iki etmeyecek hale geliyor. Bağlama işlemi için yüzde yüz garanti veriyorum" dedi. Muhabirin, pazarlık yapması üzerine medyum N.Ö, "İşlemin malzemeleri 800 TL tutuyor. Sana 100 TL'ye yaparım fakat senden gelecek olan hiç kimseye bu fiyatı söyleme" diye konuştu.

"KAYNANA DİLİNİ BAĞLAMA ÜCRETİ 4 BİN LİRA"

DHA muhabirinin başka bir medyum H.A.'yı arayarak 'Kaynanama dil bağlama işlemi yaptırmak istiyorum' dedi. Medyum H.A. da "Öncelikle kaynananın adını ve fotoğrafını yollaman gerekiyor. Ücretli işlem yapıyoruz. 4 bin TL göndermeniz gerekiyor" diye konuştu.

Pazarlık yapmak isteyen DHA muhabirine tepki gösteren medyum H.A, "Malzemeler oldukça pahalı. Malzemelerin ne olduğu seni ilgilendirmez. Sana hesap verecek değilim" ifadelerini kullanması ise dikkat çekti.

"DOLANDIRICI OLDUĞUNU ANLADIM VE VAZGEÇTİM. AMA BENİ BİR SÜRE ARAMAKTAN VAZGEÇMEDİ"


Ayrıldığı erkek arkadaşıyla barışmak için sosyal medyadan medyumlarla uzun bir süre konuştuğunu söyleyen Leyla Çakır, "Erkek arkadaşımdan ayrı olduğum bir dönem sosyal medyada bir sayfaya denk geldim. Çok inandırıcı paylaşımları vardı. Ben tarot baktırmak için yazdım. 'Sonra sana bağlama ve geri getirme işlemi yapalım' dedi. Ben de kabul ettim. Çünkü bana yüzde yüz sonuç vereceğini söyledi. 'Hatta erkek arkadaşın sana iki katı daha bağlanmış olacak' dedi. Ücret olarak 2 bin TL para istedi. O an dolandırıcı olduğunu anladım ve yaptırmaktan vazgeçtim. Ama beni bir süre aramaktan vazgeçmedi" dedi.

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