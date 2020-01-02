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POLİTİKA

Sözcü Kalın: Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya tezkeresine ilişkin, "Ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya tezkeresine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresi, Libya'da barış ve istikrarı temin etmek ve ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir."

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