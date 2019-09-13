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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Sözde gazeteciden sınırda provokasyon

15 Temmuz 2016 FETÖcü darbe girişiminden günler sonra, 6 Ağustos’ta, Hatay’dan Türkiye’ye geçmek isterken, askeri bölgeyi ihlalden, tutuklanan ve CIA ajanı olduğu iddia edilen Lindsey Snell’in, bir kez daha PKK/YPG’nin hakim olduğu bölgelerde Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lindsey Snell
Lindsey Snell

Snell’in önceki gün kendi sosyal medya hesabından, terör örgütü PKK/YPG paçavralarını görsel olarak kullandığı tweetinde, “Kamışlı, Ayn el-Arap (Kobani) ve Rakka’da verimli bir hafta sonrası dönüş” mesajını patlaşması dikkat çekti. ABD’li sözde gazeteci sosyal medya paylaşımlarında, FETÖ ve PKK terör örgütlerinin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan kara propagandalarını paylaşıyor ve adeta örgüt faaliyetlerine destek veriyor. Örneğin, Snell’in FETÖ’nün lider kadrosundan aranan kaçak Abdullah Bozkurt üzerinden kara propaganda faaliyeti yürüttüğü de sosyal medya hesabından görülüyor.

  • Sosyal medyada Snell’a ait olduğu iddia edilen ve Türk bayrağına hakaret ettiği görülen bir fotoğraf da yoğun tepki çekti.
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  • PKK/YPG'ye açık destek veriyor.

ABD TARAFINDAN KORUNUYOR

Snell’in yakalandığı gün, “ABD’nin yaralı bir kadın ajanını Suriye’den kurtarmak için Türkiye’den yardım istediğine” dair haberler medyaya yansımıştı. Silahlı ABD helikopterleri ve İHA’ları bölgede araştırma yaparken, Snell, Hatay’da sınır noktasında, Türk güvenlik güçleri tarafından ele geçirilmişti. Lindsey Snell’in Türkiye’de tutuklu kaldığı zaman zarfında ABD Dışişleri yaptığı garip açıklamayla dikkat çekmişti. Dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, “Şu anda Hatay’daki bir cezaevinde tutuluyor. Anladığımız kadarıyla askeri bölgeyi ihlalle suçlanıyor. Ancak neden Suriye’de olduğuna ve oraya seyahat etmesinin nedenlerine değinemem” ifadelerini kullanmıştı. Snell’in gazetecilik kisvesi altında son yıllarda Suriye’de PKK/YPG işgali altındaki bölgelerde faaliyet göstermeye devam ettiği paylaşımlarından görülüyor.

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