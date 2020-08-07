Sözde mülteci hakları savunucusu Bahadır Erdem mültecileri alaya aldı

Milletlerarası Hukuk Profesörü sıfatıyla konuşmalar düzenleyen Erdem sözde 'haklarını savunduğu' mültecileri çirkin bir dille alaya aldı.
Verdiği eğitimlerden kendisi pay alamayan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlilerinden Bahadır Erdem, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği tarafından düzenlenen "Mülteci Okulu" projesinde de konuşmacı olarak da görev alan Profesör Bahadır Erdem Yabancıların Aile Ve Kişiler Hukukuna İlişkin Uygulama Örnekleri konusunda eğitim vermişti.