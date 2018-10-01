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POLİTİKA

Steinmeier’a Almanlar bile tepkili

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın verdiği yemekteki davranışlarını "Akşam yemeğindeki konuşmada o tür bir yaklaşım sergilenmesi çok şık olmadı. Almanlar bile 'Steinmeier yanlış yaptı, Erdoğan da haklı tepkisini ortaya koydu' şeklinde yorumladı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

3 günlük Almanya ziyaretinin bitiminde kendisine eşlik eden gazetecilerle Köln'de biraraya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkede gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın verdiği yemekteki davranışını da sert sözlerle eleştirdi.

İşte Erdoğan'ın Steinmeier ile yemekte yaşanan gerginliğe ilişkin sorulan soruya verdiği cevap...

"Steinmeier yanlış yaptı"

Almanya cumhurbaşkanının verdiği yemeği merak ediyoruz. Çünkü yemekteki konuşmanız sitemkardı. Yemeğe tartışmalı isimler de davet edilmişti...

Akşam yemeğindeki konuşmada o tür bir yaklaşım sergilenmesi çok şık olmadı. Biz sizinle görüşmeyi yapmışız, bu konuları da görüşmüşüz. Akşam yemeğinde yapılan bir konuşmada onları tekrar dile getirmenin gereği yoktu. Almanlar bile herhalde bundan rahatsız oldular. 'Steinmeier yanlış yaptı, Erdoğan da haklı tepkisini ortaya koydu' şekilde konuşanlar olmuş. Biz bizim ülkemizde, bir misafirimizi yemeğe davet edip, ondan sonra böyle bir girişimde bulunmayız. Dolayısıyla ben o tür bir üslubu şık bulmadım. Medya şöyle der, şunu yazar şeklinde yersiz yaklaşımlarla ya da iç politika adına o tür bir tavır sergilenmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim.

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