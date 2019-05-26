Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Suçüstü yakalandılar Polis gelince ölü taklidi yaptılar
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
3. SAYFA

Defineciler polisi görünce ölü taklidi yaptı - Bursa yerel haberleri

Suçüstü yakalandılar: Polis gelince ölü taklidi yaptılar

Bursa'da kaçak define arayan 5 kişiyi polis ekipleri yaptıkları operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Avcılardan bir kişi ise ölü taklidi yaparak gizlendiği otların arasında polis ekipleri tarafından yakalandı.

Haber Merkezi IHA
Polis, kaçak kazı yapan kişileri çukurda suçüstü yakaladı.
Polis, kaçak kazı yapan kişileri çukurda suçüstü yakaladı.

Olay, sahur vakti Yıldırım İlçesi Akçağlayan Mahallesinde meydana geldi.

Sahura kalkan mahalle sakinleri ormanın içerisinden kazma ve kürek sesleri duyması üzerine 155 Polis İmdat Hattına ihbarda bulundu.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri film sahnelerini aratmayan operasyon düzenledi.

3 metrelik çukur kazmışlar

Ekipler ormanın içerisine doğru sessiz bir şekilde ilerlerken yaklaşık 3 metrelik çukur kazan dört kişiyi kazdıkları kuyunun içerisinde suç üstü yakalayarak etkisiz hale getirdi.

  • Şüphelilerden bir kişi ormanın derinliklerine doğru kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri fenerle çevrede kaçan şahsı yakalamak için arama başlattığı sırada bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Yanına yaklaştığında otların arasında nefesini tutarak saklanmaya çalışan ve kaçan şüpheli olduğunu tespit eden ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirmeyi başardı.

DHA
Şüpheliler polis aracıyla emniyete götürüldü.

Şüphelileri kazdıkları kuyuda bekleten ekipler üst aramalarını yaptıktan sonra polis otosuna bindirerek ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Emniyette kimliklerini tespit eden ekipler şüpheli, (35) A.Ç., (47) R.A., (48) T.Ç., (46) İ.G. ve (56) Y.E.'nin ifadelerini aldı. Şüpheliler ifadelerinde, kazdıkları yerde altın olduğunu ve onu bulmak için beş arkadaş buluşarak buraya geldiklerini fakat yakalandıkları için korktuklarını ve bir daha yapmayacaklarını belirtikleri öğrenildi.

Beş şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Defineciler mağarada mahsur kaldı
GÜNDEM
Defineciler mağarada mahsur kaldı
Kuşatma

Kuşatma

​ABD, Yunanistan'ın liman kenti Dedeağaç'ta 'düşmanca' adımlar atıyor.
Askerlik yasası ertelenmeli

Askerlik yasası ertelenmeli

​Uzmanlar, ani olarak düşecek olan er sayısının güvenlik açığı doğuracağından endişe ediyor.
Darbeninizleri silindi

Darbenin
izleri silindi

​Yassıada'nın 'Demokrasi ve Özgürlük Adası'na dönüştürülmesini öngören projede sona gelindi.
Filistin'den<br>enerji adımı

Filistin'den
enerji adımı

​Filistin, İsrail'e bağımlılığını azaltacak ilk güneş santralini açmaya hazırlanıyor.
Tarih verdi:<br>2021'e yetişecek

Tarih verdi:
2021'e yetişecek

Erdoğan, Taksim'deki opera binasıyla ilgili bilgi verdi.
Kuvvetli esecek

Kuvvetli esecek

​Meteoroloji uyardı: Yarın akşama kadar fırtına etkili olacak.
Galatasaray<br>kupasını aldı

Galatasaray
kupasını aldı

Galatasaray, 22. şampiyonluk kupasına kavuştu.

5 yıl daha

5 yıl daha

​Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini uzattı.
Almanya'da<br>cami ateşe verildi

Almanya'da
cami ateşe verildi

Aşırı sağcı, elini kolunu sallayarak cami yaktı.
Önce tecavüz<br>ardından infaz

Önce tecavüz
ardından infaz

​PKK'nın iğrenç yüzü, teröristin defterinde yer aldı.
Okulda<br>skandal görüntü

Okulda
skandal görüntü

Bakanlık harekete geçti, müdür görevden alındı.
Ana karargah bulundu

Ana karargah bulundu

Telsiz olmadan farklı yöntemlerle haberleşip burada toplanıyorlardı.
Asla kabul edilemez

Asla kabul edilemez

​Cumhurbaşkanlığı'ndan Deutsche Welle'ye tepki.
Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'ye geliyor

Emre ile beraber sarı-lacivertli formayı giyecek.
Ataşehir'de<br>yangında can pazarı

Ataşehir'de
yangında can pazarı

Çocuklarını battaniyeye bırakıp, ikinci kattan atladı.
İki yeni<br>metro geliyor

İki yeni
metro geliyor

Ulaştırma Bakanı Turhan açılış tarihlerini paylaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.