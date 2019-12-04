Gündem Sultangazide 10 ton çiğköfte Dağıtıldı
İSTANBUL

Sultangazi’de 10 ton çiğköfte Dağıtıldı

Adıyaman’ın meşhur lezzeti Sultangazililerle buluştu. Çiğköfte Festivali’nde 100 ustanın yoğurduğu 10 ton çiğköfte, ziyaretçilere ikram edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çiğköfte Festivali
Çiğköfte Festivali

Sultangazi Belediyesi ile İstanbul Çiğköfte ve Etsiz Çiğköfteciler Esnaf Sanatkârlar Derneği’nin önceki gün düzenlediği Çiğköfte Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Merkez Cami önünde düzenlenen etkinliğe binlerce kişi katıldı. Etkinlikte 100 ustanın yoğurduğu 10 ton çiğköfte, kalabalığa dağıtılmak üzere özenle hazırlandı. Yağmura aldırmayan vatandaşlar çiğköfte yiyebilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu.

Festivale TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Adıyaman Dernekler Federasyon Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, Çiğköfte ve Etsiz Çiğköfteciler Esnaf Sanatkârlar Derneği Başkanı Orhan Güzelaydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Abdurrahman Dursun

EKONOMİYE CİDDİ KATKISI VAR

  • Çiğköfte sektörünün son 10 yılda ekonomiye ciddi katkı sunduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Çiğköfte şu anda günlük 300 ton, yıllık 1 milyar tonu geçen ciddi bir üretimle yaklaşık 10 milyar dolarlık bir alan haline geldi. Bu yönüyle Çiğköfteciler Derneği bünyesinde bulunan bütün firmaları destekliyorum” dedi.
  • Başkan Dursun ve Volkan Bozkır, çiğköfte standının başına geçerek vatandaşa çiğköfte ve şalgam suyu dağıttı. Festivalde çiğköfteden yapılan heykeller dikkat çekti. Çiğköfteden yapılan Herkül, Apollo, Cendere Köprüsü, Nemrut Dağı heykelleri fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oldu.

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