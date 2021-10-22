Gündem Sultangazide taksi durağında pankartlı uyarı
İSTANBUL

Sultangazi'de taksi durağında pankartlı uyarı

Sultangazi'de, kısa mesafe ve trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcu almayan meslektaşlarına tepki gösteren taksiciler, durağa 'Duraktan yolcu seçen ve almayan kişinin plakasını 153 Beyaz Masa'ya şikayet ediniz' yazılı pankart astı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Sultangazide taksi durağında pankartlı uyarı
Taksi durağına asılan pankartlarla vatandaşlar uyarıldı.

Eminönü, Beyoğlu, Şişli gibi ilçelerde turist müşteri alan, kentin genelinde ise kısa mesafede müşteri almak istemeyen taksicilere, meslektaşlarından tepki geldi.

  • Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan taksi durağına asılan pankartlarla vatandaşlar uyarıldı. Durağın girişine 'Duraktan yolcu seçen ve almayan kişinin plakasını 153 Beyaz Masa'ya şikayet ediniz' yazılı pankart asıldı.

"TAKSİCİLERE ÇOK BÜYÜK TEPKİ VAR"

Taksi durağının sahibi Ercan Gökçe, "Vatandaşların kısa mesafe, yolcu seçme gibi sorunlardan dolayı taksicilere karşı çok büyük bir tepki var. Taksi durağımız buna tamamen karşıdır. Biz de pankartımızı hem müşterimizi bilgilendirmek hem de taksici 'taksicilik' mesleğini yapsın amacıyla astık. Herkes mesleğini yapsın. Taksiciler de taksiciliği insan gibi yapsın. Hepimiz bu sektörden ekmek yiyoruz. O yüzden biz bu pankartı asmak zorunda kaldık. Bu mesleği insan gibi yapmak zorundayız" dedi.

Taksim'de ilginç olay: 'Yapıştır' diye bağırarak sinkaflı küfür etti, savunması şaşırtıcı
GÜNDEM
Taksim'de ilginç olay: 'Yapıştır' diye bağırarak sinkaflı küfür etti, savunması şaşırtıcı

Taksiciler turistleri de bezdirdi: Türkiye'de taksiciler mafya olmuş
GÜNDEM
Taksiciler turistleri de bezdirdi: Türkiye'de taksiciler mafya olmuş

Taksiciden alkışlanacak hareket: Araçta unutulan altınları sahibine teslim etti
GÜNDEM
Taksiciden alkışlanacak hareket: Araçta unutulan altınları sahibine teslim etti
Dünyada rakibi yok

Dünyada rakibi yok

Sakarya'da yetiştiriliyor: Ülkenin yüzde 65'lik ihtiyacını karşılıyor.
Rusyadan Samsunga ambargo

Rusya'dan Samsung'a ambargo

​Ülkede toplamda 61 telefon modeli yasaklandı.
Türkiye - Afrika İş Forumu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

MS'in gelip geçici şikayetlerine dikkat

MS'in gelip geçici şikayetlerine dikkat

​Genç erişkin çağda daha sık görülüyor.

PKK yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Milli Görüş Sempozyumu'nda konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.