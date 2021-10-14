Gündem Taksimde ilginç olay Yapıştır diye bağırarak sinkaflı küfür etti, savunması şaşırtıcı
İSTANBUL

Taksim'de ilginç olay: 'Yapıştır' diye bağırarak sinkaflı küfür etti, savunması şaşırtıcı

Taksim'de polisin denetim yaptığı kontrol noktasından otomobille geçerken bağıran ve sinkaflı küfür eden bir kadın gözaltına alındı. Saatlerce beklemesine rağmen taksi bulamadığı için taksicilere küfür ettiğini belirten kadın, hakaret ve maske takmadığı gerekçesiyle işlem yapılması için polis merkezine götürüldü.

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Haber Merkezi DHA
Taksimde ilginç olay: Yapıştır diye bağırarak sinkaflı küfür etti, savunması şaşırtıcı
Taksim'de polis noktasındaki taksiciye küfür edince gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 39 ilçede Yeditepe Huzur Denetimi gerçekleştirdi. Şüpheli araç ve kişilere yönelik gerçekleştirilen denetim noktalarından Taksim Meydanı'nda ilginç bir olay yaşandı.

Polisin, bir taksiciyi durdurarak denetim yaptığı sırada, otomobille yoldan geçen bir kadın 'yapıştır, yapıştır' diye bağırarak, sinkaflı küfür etti. Bunun üzerine otomobilin peşinden koşan polis, aracı durdurarak kadını indirdi.

DHA

"POLİSE DEĞİL TAKSİCİYE KÜFÜR ETTİM"

Bir basın mensubunun, 'polise neden küfür ettiniz' şeklindeki sorusuna hakaretle karşılık veren kadın "Siz yanlış anladınız beni. Ben polislere etmedim, siz salak mısınız ya? Şu an var ya geri zekalı, geri zekalı konuşuyorsunuz. Polislere ben niye küfredeyim arkadaşım, salak mısın? Ben polise niye küfredeyim. Taksiciye ettim. Ben bugün 6 saat taksi bekledim. Ben 15 gündür İstanbul'da taksi problemi yaşıyorum. Kardeşim siz salak mısınız ya. Ben genel konuştum arkadaşlar. Kişinin şahsiyetine hakaret etmedim. Karaktersizler dedim, küfür mü ettim? Karaktersizler demek ne demek? Kişinin karakter bozukluğu demek. Sen 200 liralık yere 500 lira alıyorsan karaktersizsin arkadaşım. Tamam mı" diye konuştu.

DHA

Gözaltına alınan kadın hakaret ettiği ve maske takmadığı için hakkında işlem yapılması için polis merkezine götürüldü.

Taksim'de polis noktasındaki taksiciye küfür edince gözaltına alındı: Al o aracı
OYNAT 00:59
Taksim'de polis noktasındaki taksiciye küfür edince gözaltına alındı: Al o aracı
Taksim'de, polisin denetim yaptığı kontrol noktasından otomobille geçerken bağıran ve küfür eden bir kadın gözaltına alındı. Saatlerce beklemesine rağmen taksi bulamadığı için taksicilere küfür ettiğini belirten kadın, hakaret ve maske takmadığı gerekçesiyle işlem yapılması için polis merkezine götürüldü.
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