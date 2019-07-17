Gündem Şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için komisyon kuruldu
ANKARA

Şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için komisyon kuruldu

TBMM Genel Kurulunda, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla araştırma komisyonu kurulması, oy birliğiyle kabul edildi. Genel Kurul, yarın saat 11.00'de toplanacak

Haber Merkezi AA
Arşiv: TBMM
Arşiv: TBMM

TBMM Genel Kurulunda, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla araştırma komisyonu kurulması, oy birliğiyle kabul edildi.

"Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan, tüm partilerin Meclis araştırması önergeleri birleştirilerek görüşüldü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Rabia Naz'ın hayatını kaybetmesinin Türkiye'de ciddi bir şekilde tartışıldığını söyledi. Türkkan, bütün partilerin ortak önerisiyle araştırma komisyonu kurulmasının isabetli bir karar olduğunu belirtti.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise araştırma önergesinin bütün partiler tarafından kabul edilmesinin anlamlı olduğunu dile getirdi. Enginyurt, "Son yıllarda çocuk ölüm ve tecavüzlerinin vahşi bir şekilde arttığı ülkemizde, bütün partilerin ortak kararıyla araştırma önergesi verilip komisyon kurulmasını çok anlamlı buluyorum. Böylesi vahşi ölümlerin olmadığı, çocuklarımızın huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir Türkiye'yi hep birlikte meydana getirelim." dedi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da partisinin, daha önce bu konuda 2 araştırma önergesi verdiğini ve 4 soru yönelttiğini anımsattı. Partisinin parlamento kadın grubunun bu konuda çok kararlı bir duruş sergilediğini dile getiren Kerestecioğlu, "Biz bütün şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılmasını istedik. Burada teşekkür edilmesi gereken insanların başında Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ve annesi geliyor." diye konuştu.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Rabia Naz'ın anne ve babasının, evlatlarının ölümünün aydınlatılması için verdikleri mücadeleyi aktardı. Özkoç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu mücadele TBMM'de bütün siyasi partilerin bir araya gelerek, 'Biz bunu takip edeceğiz, aydınlatacağız.' demesiyle bir noktaya geldi. Bu gerçekten önemli. Bizim vekili olduğumuz kişiler milletimizdir. Milletin vekili olarak bu babanın ve bu annenin feryadına kulak vereceğiz. Kurduğumuz komisyon sonuna kadar gidecek, karşılarına kim çıkarsa çıksın, onu hukuk karşısına getirip yargılanmasını sağlayacak. Böylece bir anne baba sadece kendileri için değil, tüm Türkiye için adaleti yerine getirmiş olacak."

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da Rabi Naz'ın ölümünün herkesi derinden üzdüğünü belirtti. Çeşitli zamanlarda bu konuda araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili taleplerin dile getirildiğini hatırlatan Muş, bugün bütün partilerin ittifakıyla komisyon kurularak bu konuda adım atıldığını vurguladı.

Muş, "Hem Rabia Naz isimli yavrumuzun hem de buna benzer şüpheli çocuk ölümleriyle ilgili, komisyonumuz titizlikle çalışacaktır. Bu olaylarla alakalı arka planda ne var, farklı konular var mı, bunların tüm detayları çıplaklığıyla ortaya çıkarılacaktır. Bunlar TBMM'ye sunulacaktır. Arzumuz ve temennimiz bir daha Rabia Naz ve diğer yavrularımız gibi ölümlerin olmamasıdır. Tüm milletvekillerimize desteklediği için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, araştırma komisyonu kurulması, oy birliğiyle kabul edildi.

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TBMM Başkanvekili Levent Gök ise oylamanın ardından şunları söyledi:

"Rabia Naz'ın ölümü ve arkasında gerek Türkiye'deki yansımaları gerek Meclisteki tartışmaları sonucunda, Meclisimizin tüm siyasi partilerinin ortak iradesiyle bu komisyonun kurulmasını büyük bir memnuniyetle karşıladım. Böylelikle toplumdaki kamu vicdanının rahatlamasına dönük çabaların içerisinde, Meclisimizin, bütün siyasi partilerin iş birliğiyle el atmış olması, toplumuzdaki bu tarz üzücü olayların önlenmesi bakımından da etkin bir rol oynayacaktır."

Genel Kurulda söz alan milletvekilleri, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan Türk diplomatın şehit edildiği saldırıyı kınadı.

Öte yandan kabul edilen bir başka Danışma Kurulu önerisiyle, Genel Kurul, yarın saat 11.00'de toplanacak, 11. Kalkınma Planı'nın görüşmeleri yapılacak ve görüşmelerin bitimine kadar çalışacak.

TBMM Genel Kurulunda daha sonra, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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