Şüpheli kamyonetten esrar atıldı: 3 kişi gözaltına alındı

Ankara kara yolunda sürücüsü ihtara rağmen durmayan kamyonetten kovalamaca sırasında yola bir kilogram esrar atıldı. Bir süre sonra durdurulan kamyonetteki 2'si kadın 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DHA



Olay, gece yarısı Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki Kestel ilçesinin kırsal Turanköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yolda uygulama yapan İnegöl Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, 16 LUY 82 plakalı kamyoneti şüphe üzerine durdurmak istedi.

Ancak 'dur ihtarına uymayan sürücü, kamyonetle hızla kaçmaya başladı. Bu sırada kamyonetten bir kilogram esrar, yola atıldı. Kısa süreli kovamaca sonunda durdurulan kamyonetin sürücüsü M.K. ile yanında bulunan N. K. ve D.K. adlı kadınlar, gözaltına alındı.

REKLAM