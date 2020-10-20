Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstanbulda 57 eve Çukur operasyonu Çok sayıda şüpheli gözaltında
İSTANBUL

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Çukur' operasyonu

İstanbul'da 57 eve 'Çukur' operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

İstanbul polisi uzun süredir takibe aldığı uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde 'Çukur' ismi verilen bir operasyonla eş zamanlı baskın düzenledi. 68 şüphelinin yakalanması için 57 eve yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
57 adrese &quot;Çukur&quot; Operasyonu gerçekleştirildi.
57 adrese "Çukur" Operasyonu gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda adreslerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak amacıyla sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı'nda 68 şüphelinin yakalanmasına yönelik 57 adrese "Çukur" Operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyona özel harekat polisleri ile polis helikopteri de destek verdi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekipleri, özel harekat timleri eşliğinde girdikleri adreslerde çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürülürken çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

  • Operasyon yapılan adreslerde uzun süre arama yapıldı. Operasyon ve adreslerde yapılan arama sırasında özel harekat timleri sokakta güvenlik önlemi aldı.
Operasyon kapsamında Beyoğlu Taksim'deki 6 katlı bir otelde de arama yapıldı.

Atina yeni provokasyon peşinde
DÜNYA
Atina yeni provokasyon peşinde

Türkiye'ye karşı 12 sır toplantı
GÜNDEM
Türkiye'ye karşı 12 sır toplantı

Ayağının tozuyla PKK’ya heyet yolladı
GÜNDEM
Ayağının tozuyla PKK’ya heyet yolladı
Abone Ol Google News
Bin 800 yıllık kalorifer sistemi bulundu

Bin 800 yıllık kalorifer sistemi bulundu

​Neolitik dönemden kaldı, kabul salonu ve gizli kaçış tüneli de var.
Türkiyede üretilecek

Türkiye'de üretilecek

​TOGG yerli otomobil için pil üretiminde dünya devi ile anlaştı.
İYİ Partili isimlerden Özdağa sert sözler: Korkak, şerefsiz, iftiracı, truva atı

Büyük zafer<br>için tarih verildi

Büyük zafer
için tarih verildi

Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağlayacak.

​KKTC'deki seçimler yeni bir dönemin habercisi.

Cebinden çıkarıp 160 dolar saydı

Cebinden çıkarıp 160 dolar saydı

Seçimi kazansın diye kutsanan Trump'ın cimriliği tuttu.
Şafak vakti<br>dev operasyon

Şafak vakti
dev operasyon

​Bursa'da 600 polisin katılımıyla çok sayıda adrese baskın.
Ünlü CEO<br>ölümden döndü

Ünlü CEO
ölümden döndü

​Tır sıkıştırınca aracıyla 500 metre sürüklendi.
11 savcı ve<br>hakim ihraç edildi

11 savcı ve
hakim ihraç edildi

​FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edilmişti.
57 adrese<br>'Çukur' operasyonu

57 adrese
'Çukur' operasyonu

​Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da tepki çeken villa inşaatı: Gören CİMER ve belediyeye şikayet ediyor
Ekonomi

Antalya'da tepki çeken villa inşaatı: Gören CİMER ve belediyeye şikayet ediyor

Antalya'nın Demre ilçesindeki doğa harikası Üçağız Yarımadası'nda, bir İngiliz vatandaşının villa inşaatı tepkilere yol açtı. Yaklaşık 10 yıl önce satın alınan kaçak yapının yıkılıp, İmar Barışı'ndan faydalanarak, yerine villa yapılması çok sayıda vatandaş tarafından CİMER, kaymakamlık ve belediyeye şikayet edilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelecek cevap bekleniyor. Yapı kayıt belgesinin geçersiz olması halinde hem yıkım hem de para cezası uygulanacak.
YaaniMail’in takipçi kitlesi 1 milyonu aştı
Teknoloji

YaaniMail’in takipçi kitlesi 1 milyonu aştı

Türk mühendislerin geliştirdiği yerli ve milli e-posta servisi YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı. Kullanıcılarının verilerini Türkiye’deki Turkcell veri merkezlerinde tutan YaaniMail’in hem bireylere hem de kurumlara güvenilir e-posta hizmetini sunduğu belirtildi.
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 57 ile yağış uyarısı
Gündem

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 57 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.