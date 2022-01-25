Gündem Sur Da Diriliş Devam Ediyor
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Sur Da Diriliş Devam Ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 9 Temmuz’da kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Dicle Vadisine bakan doğu surlarını kapsayan 5’inci etap restorasyon ihalesini gerçekleştirdi.

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Sur Da Diriliş Devam Ediyor
Sur Da Diriliş Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sur’ları gelecek nesillere taşımak amacıyla “Sur’larda Diriliş” adıyla başlattığı kapsamlı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 63 ile 73 nolu burçlar dahil olmak üzere 11 burcun restorasyonu için ihaleye çıktı.

Büyükşehir Belediyesince 14 Ocak’ta yapılan ihaleye 13 firma katıldı. İhaleyle ilgili yasal mevzuat gereği teklif veren firmaların incelenmesinin ardından kazanan firmayla sözleşme imzalanacak.

Surlarda Diriliş devam ediyor

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca 2020’de “Surlarda Diriliş Başlıyor” mottosuyla başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında; 1. Etapta Urfa Kapıyı koruyan 2 burç, Ben u Sen Burcu (Ulu Beden), Yedi Kardeş Burcu, Nur Burcu ve Selçuklu Burcu gibi en bilindik ve en nitelikli burçlar dâhil olmak üzere toplam 6 burç ve onları birbirine bağlayan sur duvarları restorasyonunun yüzde 84’ü tamamlandı.

Yüzde 66’sı tamamlanan 2. Etapta ise; İçkale Müze Kompleksini çevreleyen 11 İçkale burcu ile 75-76 nolu dış burçtan oluşan toplam 13 burç restorasyonu, Amida Höyük çevresine istinat duvarı, hafriyat ve çevre düzenlemesi yapılıyor.

Hattat Hamid Aytaç Müzesi olarak işlevlendirilecek olan Dağkapı burcu ile Tek Beden ve 7,8 nolu burçların yer aldığı 3. Etap çalışmalarının yüzde 16’sı tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 4. Etap restorasyon çalışmaları kapsamında 75 ve 76 nolu burçları için ihale gerçekleştirdi

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