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POLİTİKA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib konusunda rejime uyarılarını tekrarladı: Gözetleme kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor. İdlib’te en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacağız.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib konusunda daha önce yaptığı uyarılarını yineledi:

Suriye’de ve İdlib’de ortaya çıkan insani krizi önlemek için her yolu deniyoruz. Rusya, maalesef bu insani hassasiyeti bir türlü kabul etmek istemiyor. Gözetleme kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor. Bu ay sonuna kadar gözetleme kulelerini kurtarma peşindeyiz. İdlib’teki askeri varlığımızı hem gözlem ve kontrol noktalarımızdaki askerlerimizin güvenliğini sağlamak hem de halkı Esed rejiminin zulmüne karşı korumak için güçlendirdik.

HAVA SAHASI MESAJI

Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir hal çaresi bulacağız. Aynı zamanda diplomatik kanalları da sonuna kadar çalıştırıyoruz. Biz coğrafyanın misafiri değil ev sahibiyiz. Bunun için İdlib’te en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacak, halkın evlerine dönüşünü sağlayacağız. Türkiye olarak bu konuda kararlıyız ve her türlü fedakarlığı göze alıyoruz. Sınırlarımız dışında macera aramıyoruz. Tam tersine sınırlarımızı güven altında tutmak, şehirlerimizde, evlerimizde huzurla yaşayabilmemizi temin için mücadele ediyoruz.

ÜLKENİN ANCAK HASMI OLABİLİR

(CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na) Karşımızda hastalıklı bir zihniyet vardır. Önce adaletten ve yargıya saygıdan bahsedip, ardından yargıya, hakimlere, savcılara, adalet kurumlarına her türlü hakareti yapan bir zihniyet, başka nasıl ifade edilebilir? 27 Mayıs ve 12 Eylül darbe yargısını bile yüceltecek kadar alçalabilen bir kişi, artık sözün bittiği yere ulaşmış demektir. FETÖ’den PKK’ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her sözle ve yaptığı her davranışla ‘arkadaşlar’ dediği teröristlerin arkalarında duran bir kişi, bu ülkenin ancak hasmı olabilir.

SEN SİYASETİN CAHİLİSİN

‘İdlib’de adam kendi toprağını savunuyor’ diyerek, ülkesi yerine rejimin yanında yer alan, kahraman askerlerimizin mücadelesine hakaret eden bir kişi, asla bu milletin evladı olamaz. ‘Git Esed ile görüş’ diyor. Sen

daha Esed’i görmediğin zaman ben onunla görüşüyordum. Biz ona hangi teklifi yaparsak yapalım adam olmadığını gördük. Bay Kemal şimdi bize ahkam kesiyor. Sen siyasetin cahilisin. Sen görüşüyorsun zaten, yeter. Adamlarını gönderiyorsun. Şu anda Apo’nun ortaklarıyla da ortaklığı var. Yürüyüşleri beraber yaptılar. Gayri millilik temsilcileri bunlar.

  • CHP’de terör örgütünün tayin ettiği kişiler var
  • CHP’nin kurduğu ittifakları gizleme çabasına değinen Erdoğan, “Siyasette ittifaklar vardır ve meşrudur. Ama bu işi gizli saklı yapanlar bölücü örgütün güdümünde yapanlar siyaset değil, kirli ittifak yapar, mızrak çuvala sığmıyor. Bölücü terör örgütü güdümündeki partinin eş başkanı CHP’ye ittifak ilişkilerini alenileştirme çağrısı yaptı. Terör örgütüyle gizli saklı yol yürürsen gün gelir bunun bedelini senden isterler. Terör örgütleriyle ittifak kuranlar için yolun sonu gözükmüştür. Pek çok CHP belediyesinin yönetiminde terör örgütünün güdümündeki parti tarafından tayin edilmiş kişiler var. Bize düşen görev, CHP’li belediyelerdeki bu ihanetleri, hırsızlıkları, yolsuzlukları adım adım takip edip milletimizin huzuruna çıkarmaktır. İl ve ilçe teşkilatlarımız ile belediye meclis üyelerimizin tamamı, bulundukları yerlerde tüm güçleriyle bunun üzerine gitmelidir” dedi. Erdoğan, bölücü terör örgütünün güdümündeki partilerin belediyelerini de yakından takip ettiklerini ve somut tespit halinde gereğini yerine getirdiklerini söyledi.
  • Hedefimiz beş yıl içinde 1.5 milyon konut yapmak
  • Erdoğan, “Deprem felaketi kendini bize sürekli hatırlatıyor. Ülkemizin mevcut yapı stokunun, bilhassa da bizim dönemimizden önce yapılanların önemli bir bölümü, depreme ve diğer tabii afetlere dayanıksızdır. Birçok şehrimizin neredeyse tamamına yakınını yıkıp yeniden yapmak gerekiyor. İlk etapta dönüştürülmesi gereken konut sayısı 6 milyon 700 bindir. Öncelikle, durumları aciliyet arz eden binaların yıkılıp yeniden yapılması için bir çalışma başlattık. Hedefimiz her yıl 300 bin yeni konut inşa ederek, önümüzdeki 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmektir” dedi. Erdoğan, Elazığ-Malatya depreminin ardından AK Parti Meclis Grubu olarak başlatılan yardım kampanyasında 1 milyon 600 bin lira toplandığı bilgisini de verdi.

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