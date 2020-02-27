HTS kayıtları açıklanacak kel görünecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinden yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunup, soruları yanıtladı.

FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmaları... CHP lideri Kılıçdaroğlu “Devletin elinde HTS kayıtları var, açıklasınlar” diyor. Devletin elinde 15 Temmuz darbe girişiminin sivil ayağına dair bir bilgi, bulgu var mı?

Bu konularla alakalı HTS kayıtlarının zamanlamaları çok önemli. Konseyin şu anda içinde olup dedikoduları yapılanlarla alakalı zannediyorum bu kayıtlar ortaya döküldüğünde Türkiye’de çok daha farklı bir hava eser ve esecektir. Bunun için bizim de biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bu adımlar da atılacaktır. Böyle şu anda bazı şeyler açıklanmıyor diye her taraf süt limandır zannedilmesin. Açıklandığı anda zaten artık kel görünecektir.

Kemal Kılıçdaroğlu ‘Yakında iktidar oluyoruz, tabanımız hazır olsun’ dedi. Yorumunuz nedir? Ayrıca Pervin Buldan’ın şeffaf ittifak çağrısı konusundaki değerlendirmeleriniz nelerdir?

Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Başka bir şeye gerek var mı? 50 yıl, 60 yıl oldu hep böyle söylediler. Yani maalesef yalandan başka hiçbir sermayeleri yok. Şimdi hepsi bir araya gelecekler… Bizim Erbakan Hoca’nın bir lafı var derdi ki “40 çürük yumurtadan bir sağlam yumurta olmaz.” Bunların hepsi çürük yumurta. Bunlardan bir sağlam yumurta olmaz. Hepsi bir araya gelsin, topu bir araya gelsin, bunlardan bir şey olmaz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na tepki, ''Teröristlerin arkasında duran kişi bu ülkenin ancak hasmı olabilir'' Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine tepki gösteren Erdoğan, ''Teröristlerin arkasında duran kişi bu ülkenin ancak hasmı olabilir'' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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HDP’YE YENİ DAVALAR GELEBİLİR

(HDP) Durmadan genel başkan değişir mi? Durmadan genel başkanları değişiyor. Biri gidiyor biri geliyor… Bitmedi, bundan sonra da olur çok kısa zaman içerisinde. Çünkü bunların yargı ile olan süreçleri çok yoğun işleyecek, yeni yeni dosyalar her an gelebilir. Cumhurbaşkanı niye bunu söyledi demeyin. Gelebilir, çünkü her şey ortada. Yaptıkları her şey suç. HDP bir kongre yapıyor, sonunda bölücü terör örgütü elebaşı ile alakalı oraya bir gündem olmuş. Bugün 13 kişi konu ile ilgili gözaltına alınmış. Niye gözaltına aldılar? Bununla birlikte büyük ihtimalle soruşturma da açılacak. Niye müsaade ettin? Siz parti olduğunuzu söylüyorsunuz da biz değil miyiz? Bizim partilerimizde niçin bunlar olmaz? Burası hukuk devleti ise sen bu ülkedeki hukukun bütün gereklerine uyacaksın. Uymazsan uydururlar. Bu iş böyle.

Türkiye’de özellikle muhalefet kaynaklı en az günde birkaç yalan haber üretiliyor. Bununla mücadelede herhangi bir yasal düzenleme yoluna gidilmesini önerir misiniz?

Bu malum televizyon kanalıyla ilgili (FOX TV) orada biraz da celallenmemin sebebi de böyle bir yalan haberdi. Benim ilçem ile alakalı, Rize, Güneysu HES ile alakalı bir haber… Bu malum kanalın kameramanları, muhabirleri de oraya gitmişler. Malum aşırı ucun avukatlarından bir avukat, hep beraber orada. Tabi AK Parti’li birkaç kişiyi de tezgaha düşürüyorlar, onları da orada konuşturmak suretiyle ‘Oy zamanı kapımızı çalarlar, bunu yaparken bize mi sordular’ gibi söylemler… Ben bugün kaymakamı aradım; “Bununla alakalı ruhsatı var mı” dedim. Kaymakam bey dedi ki “Ruhsatı, her şeyi var.” Bunların derdi bu; “niye bize sorulmadan başladı?” Ondan sonra belediye başkanını aradım. Başkan da dedi ki “Ruhsatları, her şeyleri var ama dert başka.” Dert, bunları yapan kim? Yapanlar AK Parti’li. Bundan bu işe girdiler ve Rize merkezden de solculuğu ile meşhur olan avukat, malum televizyon kanalıyla beraber tezgahı kurup oradan güya bize kan kaybettirecekler.

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İŞLERİ GÜÇLERİ YALAN

İş tamamen ayağa düşmüş vaziyette ama bunların işi gücü bu değil ki; tamamen değişik bir yalan uydurmak suretiyle acaba biz ülke genelindeki meşruiyetimizi nasıl kazanabiliriz diye bakıyorlar. Buna karşı tabi ben kaymakam ve belediye başkanını dinledikten sonra arkadaşlarımıza dedim “Siz yine de bir araya gelin durumu değerlendirin.” Adamlar HES ile ilgili boruları almışlar, işlemlere başlamışlar ondan sonra üstüne yol geçecek, türbinleri sipariş etmişler. Şimdi bunların vatanseverlik diye bir şeyi olabilir mi? Burada olsa olsa tek sıkıntı “su debisi nedir?” noktasında… Bu HES hakikaten su debisini azaltacaksa o zaman DSİ buna neden müsaade etmiş, ayrı bir konu. Bu tartışılır fakat dert bu değil, dert başka. Şimdi bu ara yeni yeni terör örgütleri çıkıyor, garip garip terör örgütleri çıkıyor.

BİZ O ÇUKURA DÜŞMEYİZ

Bir ara Bay Kemal çıktı başladı ‘şu tv, şu gazete, şöyle yapacağız, böyle yapacağız.” Bay Kemal’in yanındaki bir kişi de çıktı başladı, “biz onları şöyle asacağız, böyle keseceğiz, bunlara hayat hakkı tanımayacağız” filan. Hatırlayın… Şimdi bizden de aynı şeyi bekliyorlar. Tabi biz o çukura düşmeyiz, o onlara kalsın ama ne yazık ki o televizyon kanalının malum geçmişteki patronu belli, şu anda da malum. Onun için de bizim bunlara karşı boşluklar ne ise o boşlukları yine doldurmaya çalışacağız. Ama mücadelemiz devam edecek. Biz işimize bakacağız. Onlar iftira atmaya devam etsinler ve bizim karşımızda Allah’ın izniyle tutunamayacaklar. Çünkü biz hak yoldayız, doğru yoldayız, hizmet yolundayız, buna devam edeceğiz.

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OYNAT 00:00 ''Hedefimiz 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmektir'' Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Deprem nedeniyle hasar gören ve zamanla depreme dayanıksız hale gelen binalarla ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, ''Hedefimiz 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmektir'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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BUNLARIN DERTLERİ BAŞKA

SSK emeklilik ikramiyelerinin kesileceğine ilişkin bir iddia... Yargı paketi kapsamında Ocak ayı sonunda infaz yasası gelecek demiştiniz. Tarih verebilir misiniz?

Ne onun kaldırılması var, ne ikramiyelerin kaldırılması var. Öyle bir şey yok. Kaldıracaksak bunu benim anons etmem lazım, partimizin sözcüsünün anons etmesi lazım veya Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün anons etmesi lazım. Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bunu ortaya atanların derdi başka.

Şu anda yargı paketi üzerindeki çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Meclis’teki komisyonlardaki çalışmalar bittiği anda hemen inşallah o da gelecek.

GEZİ BU ÜLKEYE İHANETTİR

Gezi davası ve Osman Kavala’nın tahliyesi....

Bunun gündeme getirilmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bunlar daha çok gündeme getirilmeli. Benim polisime katil demenin bedelini kim ödeyecek? O günlerin bütün çekimleri yok mu? Var. Bu zatın bir defa o terör örgütleri ile beraber görüntüleri var. İşin içinde aktör ve bu aktör ile ilgili olanlar bitenler ortada. Ben burada ister istemez topu yargıya atacağım. Yargı hala “Gezi ile bunun alakası yok” diyorsa kusura bakmasınlar, ortada bir gerçek var. Adamın çok zengin olmasının, sosyalist olmasının onu kurtarmaya yetmemesi lazım. Çünkü Gezi bu ülkeye bir ihanet olayıdır. Bu vatana ihanet olayıdır. Bunu en kritik anda yaşayan şahsımdır. Şimdi kim bunların arkasında olanlar? Daha neler var bunların arkasında.

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Bizi Suriye halkı çağırdı

İdlib için Şubat ayı sonuna kadar rejime süre verilmişti... Öte taraftan, Rusya’nın pozisyonunda Soçi güncellenmesi noktasında bir yaklaşım görüyor musunuz?

Bizim Şubat sonu tabirimiz tamamiyle gözlem noktalarımız ile alakalıdır. Çünkü gözetleme noktalarımıza yönelik bir kuşatma söz konusu ve bu kuşatmaya müsaade edemeyiz. Bunların geri çekilmesinin gereğini biz kendimiz uyguladık. Bu arada da gözetleme kulelerimizi tahkim ettik, tahkim etmeye de devam ediyoruz. Buradan bu unsurların güneye çekilmelerini söyledik. “Çekilmemeleri halinde gereğini yaparız” dedik. Soçi Mutabakatı bu konuda neye amir ise biz gereğini istiyoruz. Bu konuda taviz vermemiz mümkün değil. Tabi bunlar ikide bir “Burası Türkiye’nin girmesi halinde bir işgaldir.” şeklinde bir yanlış yapıyorlar. Biz şu anda terör örgütlerini kovalıyoruz. Bu bazen PKK’dır, YPG’dir, PYD’dir, bazen DEAŞ’tır ya da diğer terör örgütleridir. Bunlarla meşgulüz. Çünkü ne Amerika ne de Rusya terör örgütleri konusunda, bize verdikleri sözü yerine getirdi. O zaman tabi iş başa düştü. Şimdi biz bunu da yerine getirmek zorundayız. Onun için de bunu kovalıyoruz. Tabi Türkiye’nin oradaki varlığına dönük birilerinin “işgalci” ifadesini kullanması var. Türkiye burada işgalci değildir, Türkiye burada 911 kilometre sınırı olan bir ülkedir. Tam aksine burayla uzaktan yakından alakası olmayanların katil Esed çağırdı diye buraya gelmeleri düşündürücüdür. Onları Suriye halkı çağırmıyor. Bizi ise Suriye halkı çağırdı ve onların daveti ile oradayız. Eğer bugün Suriye halkı sokaklara dökülüp, Türk bayrakları ile, Suriye bayrakları ile beraber koşturuyorsa bunun bir anlamı var demektir.

Putin ile görüşme 5 Mart’ta

Bu dörtlü zirve konusunda şu anda “kesin değil” dersem daha yeridir. Çünkü Sayın Putin “Biz bunu ikimiz beraber yapsak daha isabetli olur” gibi bir teklif getirince, ben dedim ki “Bu da olabilir, 4’lü de olabilir. Şu anda İdlib’de bizim ikimizin kararı çok büyük önem arz ediyor.” Tarih konusunda hemen hemen mutabık sayılırız, yani 5 Mart itibarıyla… Yeri itibarıyla büyük ihtimalle İstanbul olacak. Bu arada ikili, dörtlü meselesini yine görüşmelerle devam ettireceğiz. Moskova’ya giden heyetimiz ile Ankara’ya gelen Rus heyet arasında Ankara’da görüşmeler yapılıyor. Bu heyetler arası görüşmenin neticesine göre de biz tekrar telefon diplomasisini devam ettireceğiz.

OYNAT 00:00 AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel video yayınladı AK Parti sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel video yayınladı. Videoda, ''Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun'' sözlerine yer verildi. BiP'te paylaş

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ABD’nin verecek Patriot’u yok

İdlib’e Batı’dan yardım beklentiniz var mı? Örneğin NATO ve ABD’den gelecek Patriot’ların konuşlandırılması konularında.

Şu anda Amerika’nın bir destek sözü Sayın Trump ile görüştüğümde vardı. Ama henüz bir destek söz konusu değil. Görünen o ki bu ara bir daha görüşmemiz gerekecek. İlgili arkadaşlarımız muhatapları ile görüşmeler yapacak. Patriot meselesine gelince, ben çok net olarak söyleyeyim, şu anda Amerika’nın bize vereceği Patriot yok. Biz teklifimizi yaptık; “Eğer bize Patriot gönderecekseniz, biz sizden de Patriot alabiliriz.” Ama şu anda benim aldığım istihbarat ise verebilecekleri bir Patriot yok. Ellerinde böyle bir şey yok. Verecekseniz verin, Kongre’den bunun iznini ben almayacağım, siz alacaksınız. Şimdi bizde sadece İspanya Patriot’u var, bunun dışında da böyle bir şey söz konusu değil. Bizim tabi her görüşmemizde Patriot söz konusu oluyor.

Macron ırkçılığa davetiye çıkarıyor

Bu konu ile alakalı, gerek bizler gerek Dışişleri Bakanımız, görüştüğümüz liderlerle konuyu hemen gündeme getiriyoruz, önlerine koyuyoruz ama maalesef duyarlı değiller. Görüldüğü gibi 11 kişinin 11’i de Müslüman, 5 tanesi Türk. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Gerek uluslararası alandan liderler gerekse Sayın Merkel aradı başsağlığı diledi. “Tamam” dedik ama bal bal demekle ağız tatlanmıyor. Burada “hüznünüzü paylaşıyoruz” demekle bu iş olmuyor. Nitekim polisinizin duyarsızlıklarının tespitleri var. Bunların hepsi önümüzde. Bunları nasıl telafi edeceksiniz? Bu ırkçılık, bu din düşmanlığı nereye kadar devam edecek? Bunlar sadece bir yerde olmuyor. Almanya’sında, İngiltere’sinde, Fransa’sında oluyor. Belçika adeta bu işin merkezi ama bunların hiç birisi terör örgütlerine karşı olmuyor. Bu bir şeyin boyutunu gösteriyor; Zaten Fransa’da Macron son zamanlardaki açıklamalarıyla adeta davetiye çıkartıyor. İşte, Fransızca öğretmenlerinin Türkiye’den gelip gelmemesi gibi konulardan başlayarak tahrik ediyor. Sen onu yaparsan biz de başka şeyler yapacağız. Nedir başka şeyler yapmak? Biz de kalkıp da Fransızca öğretmenleri, Fransa’dan getirecek halimiz yok. Biz de Türkiye’de yetişmiş olanlarla bu işi çözmenin yoluna gideceğiz.

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Doğum günü sürprizi

66 yaşına giren Erdoğan’a partililer sürpriz yaptı. Meclis grup toplantısı öncesinde hayatının anlatıldığı bir video hazırlanırken Erdoğan, “Hazırlanan sürpriz, benim için çok duyguluydu. Çocukluk yıllarıma beni götürmesi, oradaki birkaç anekdot gerçekten çok önemliydi. İşte, bu simitti, bu kitaptı, bu suydu... Bunların üçü çocukluk yıllarımın en önemli başlıklarıydı” diyerek kutlama için teşekkür etti. Erdoğan’ın doğum günü için başta parti teşkilatı olmak üzere sosyal medyada binlerce kutlama mesajı paylaşıldı. Erdoğan’ın doğum günü kısa sürede Twitter’da ilk sıralarda yer aldı.

ANNELERDEN TELEFON

Kabine üyeleri, milletvekilleri, siyasiler, sanat ve spor camiasından çok sayıda kişi ile vatandaşlar Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Diyarbakır anneleri de Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Erdoğan ile aileleri temsilen görüşen Ayşegül Biçer, “Ellerinizden öpüyorum Sayın Cumhurbaşkanım, Rabb’im yar ve yardımcınız olsun. Herkesin size selamı var” diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı, Türkiye’nin refahı için yaptığı çalışmalarda başarı ve sağlık diledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Erdoğan’a tebrik telgrafı gönderdi.