Konvoydaki araçların, Akçakale ve Ceylanpınar sınırındaki askeri birliklere konuşlanacağı belirtildi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyon için sınır birliklerine yapılan askeri sevkiyat devam ediyor.

DHA Yaklaşık 120 araçlık askeri konvoy yola çıktı.

Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığından zırhlı araç ile mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık konvoy, Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı.

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DHA Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyon için sınır birliklerine yapılan askeri sevkiyat devam ediyor.

Konvoydaki araçların, Akçakale ve Ceylanpınar sınırındaki askeri birliklere konuşlanacağı ve sınır ötesi harekatta Suriye'ye geçeceği öğrenildi.

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DHA Konvoydaki araçların, askeri birliklere konuşlanacağı ve sınır ötesi harekatta Suriye'ye geçeceği öğrenildi.

FOTOĞRAF 9 Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyon için sınır birliklerine yapılan askeri sevkiyat devam ediyor. Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan zırhlı araç ile mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık konvoy, Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor Konvoydaki araçların, Akçakale ve Ceylanpınar sınırındaki askeri birliklere konuşlanacağı ve sınır ötesi harekatta Suriye'ye geçeceği öğrenildi. ​ Suriye sınırına askeri sevkiyat Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor: Gaziantep'ten 120 araçlık konvoy yola çıktı​ Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Şanlıurfa'daki sınır birliklerine konuşlandırılmak üzere zırhlı araç, mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık askeri konvoy yola çıktı.



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