Gündem Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor Gaziantepten 120 araçlık konvoy yola çıktı
GAZİANTEP

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor: Gaziantep'ten 120 araçlık konvoy yola çıktı​

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor: Gaziantep'ten 120 araçlık konvoy yola çıktı

Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığından Şanlıurfa'daki sınır birliklerine konuşlandırılmak üzere zırhlı araç, mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık askeri konvoy yola çıktı. Öte yandan Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan komando ve mayına dayanıklı zırhlı araçların olduğu 100 araçlık askeri konvoy, öğle saatlerinde Kilis'e ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Konvoydaki araçların, Akçakale ve Ceylanpınar sınırındaki askeri birliklere konuşlanacağı belirtildi.
Konvoydaki araçların, Akçakale ve Ceylanpınar sınırındaki askeri birliklere konuşlanacağı belirtildi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyon için sınır birliklerine yapılan askeri sevkiyat devam ediyor.

DHA
Yaklaşık 120 araçlık askeri konvoy yola çıktı.

Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığından zırhlı araç ile mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık konvoy, Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı.

Suriye sınırına komando sevkiyatı: 100 araçlık askeri konvoy Kilis'e ulaştı
DÜNYA
Suriye sınırına komando sevkiyatı: 100 araçlık askeri konvoy Kilis'e ulaştı

DHA
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyon için sınır birliklerine yapılan askeri sevkiyat devam ediyor.

Konvoydaki araçların, Akçakale ve Ceylanpınar sınırındaki askeri birliklere konuşlanacağı ve sınır ötesi harekatta Suriye'ye geçeceği öğrenildi.

Bakan Akar'dan harekat açıklaması: İntikaller hazırlıklar sürüyor
GÜNDEM
Bakan Akar'dan harekat açıklaması: İntikaller hazırlıklar sürüyor

DHA
Konvoydaki araçların, askeri birliklere konuşlanacağı ve sınır ötesi harekatta Suriye'ye geçeceği öğrenildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor: Gaziantep'ten 120 araçlık konvoy yola çıktı​
FOTOĞRAF 9
Title
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyon için sınır birliklerine yapılan askeri sevkiyat devam ediyor.
Title
Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan zırhlı araç ile mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık konvoy, Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı.
Title
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Title
Konvoydaki araçların, Akçakale ve Ceylanpınar sınırındaki askeri birliklere konuşlanacağı ve sınır ötesi harekatta Suriye'ye geçeceği öğrenildi. ​
Title
Title
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Title
Title
Title
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor: Gaziantep'ten 120 araçlık konvoy yola çıktı​
Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Şanlıurfa'daki sınır birliklerine konuşlandırılmak üzere zırhlı araç, mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık askeri konvoy yola çıktı.


Başkomutan harekat merkezinde

Başkomutan harekat merkezinde

​Barış Pınarı Harekatı'nın yönetim merkezinden ilk kareler.
Barış Pınarı Koral ile başladı

Barış Pınarı 'Koral' ile başladı

Yerli ve milli Koral, ​Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı.
Saat tam 16.00da...

Saat tam 16.00'da...

​İşte dakika dakika Barış Pınarı Harekatı...
29 nokta tam isabet!

29 nokta tam isabet!

PKK'nın tam isabet üsleri imha edildi.
51. maddeyi uyguluyoruz

51. maddeyi uyguluyoruz

Uluslararası hukuk ne diyorsa Türkiye onu yapıyor.
Camilerde Fetih Suresi okunacak

Camilerde Fetih Suresi okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı.
Savaş uçakları hazır

Savaş uçakları hazır

​İncirlik Hava Üssü'ne 4 savaş uçağı geldi.
ABD<br>gündemini sarstı

ABD
gündemini sarstı

​Harekat, ABD medyasının bir numaralı gündem maddesi oldu.
Başkomutan duyurdu

Başkomutan duyurdu

'Barış Pınarı Harekatı başladı, terör tehdidini bertaraf edeceğiz!'.
Teröristler lastikleri ateşe verdi

Teröristler lastikleri ateşe verdi

​Havadan bombalanan PYD görüntü alınmasını engellemeye çalışıyor.
PYD mevzileri böyle vuruldu

PYD mevzileri böyle vuruldu

​Barış Pınarı Harekatı'na dair ilk görüntüler.
Dev konvoy yolda!

Dev konvoy yolda!

Türkiye'de bir çok yolda askeri hareketlilik var
'Biz söküyoruz <br>İBB yenisini asıyor'

'Biz söküyoruz
İBB yenisini asıyor'

Duraklara Çince tabelalar asan İBB'den 'Konstantin' skandalı.
'ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı'

'ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı'

​Trump'tan Suriye ile ilgili yeni paylaşım.
Takdir ediyoruz

Takdir ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den harekat görüşmesi.
Suriye dahil ilgili<br> ülkelere bildirim yapılacak

Suriye dahil ilgili
ülkelere bildirim yapılacak

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan harekat açıklaması.
Katili hakim karşısında

Katili hakim karşısında

​Emine Bulut kızının gözü önünce öldürülmüştü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.