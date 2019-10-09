Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor: Gaziantep'ten 120 araçlık konvoy yola çıktı
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor: Gaziantep'ten 120 araçlık konvoy yola çıktı
Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığından Şanlıurfa'daki sınır birliklerine konuşlandırılmak üzere zırhlı araç, mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık askeri konvoy yola çıktı. Öte yandan Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan komando ve mayına dayanıklı zırhlı araçların olduğu 100 araçlık askeri konvoy, öğle saatlerinde Kilis'e ulaştı.