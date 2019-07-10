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ANKARA

Suriyeli çocuğun rögara düşerek ölmesine soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 yaşındaki Suriyeli Salih Alişeyhhüseyin'in Mamak'taki semt pazarında ailesiyle atık meyve ve sebzeleri toplarken kapağı açık bırakılan rögara düşerek ölmesiyle ilgili soruşturma açtı.

Haber Merkezi AA
6 yaşındaki Salih'in küçük bedeni kanalizasyondan çıkarıldı.
6 yaşındaki Salih'in küçük bedeni kanalizasyondan çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 yaşındaki Suriyeli Salih Alişeyhhüseyin'in Mamak'taki semt pazarında ailesiyle atık meyve ve sebzeleri toplarken kapağı açık bırakılan rögara düşerek ölmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Küçük çocuğun, Derbent Mahallesi'nde kurulan semt pazarına anne ve babasıyla gittiği sırada kapağı açık rögara düşerek öldüğünün belirlenmesinin ardından polis, durumu nöbetçi cumhuriyet savcısına iletti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, baba Hasan Alişeyhhüseyin, tercüman aracılığıyla polise ifade verdi.

Baba Alişeyhhüseyin ifadesinde, oğlunun pazarda bir anda kaybolduğunu, rögar kapağının açık olduğunu gördüklerini, içine baktıklarını ancak çocuğu göremediklerini anlattı. Alişeyhhüseyin, oğlunun cesedinin daha sonra polislerce bulunduğunu dile getirdi.

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  • Soruşturma çerçevesinde rögar kapağının açık kalmasında kusurun kimde olduğunun araştırılacağı öğrenildi. Suriyeli küçük Salih'in cesedi, düştüğü belirlenen rögarın aktığı Hatip Çayı'nda Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Kurturma Ekibi tarafından bulunmuştu.

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