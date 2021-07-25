Gündem Süt kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
MANİSA

Süt kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'nın Selendi ilçesinde, süt toplama kamyonuyla çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Oktay Acun (31), yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Süt kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Süt kamyonuyla çarpışan motosiklet paramparça oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak çalışan 3 çocuk babası Oktay Acun, motosikletiyle Karabeyler Mahallesi'ndeki evinden Selendi'ye işe gitmek üzere yola çıktı. Karaimamlar Sokak yakınlarına geldiğinde Acun yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Fatih Utangan (34) yönetimindeki kasasındaki tankla köylerden süt toplanan kamyonla çarpıştı. Kazada, kasksız motosiklet sürücüsü Acun, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Acun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alıp hastaneye gelen Acun'un yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazanın ardından kamyon şoförü Fatih Utangan, jandarma tarafından gözaltına aldı.

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