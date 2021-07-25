Gündem Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek istedi Sıkıştığı yerde hayatını kaybetti
KAYSERİ

Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek istedi: Sıkıştığı yerde hayatını kaybetti

Kayseri'de zil sesini duymadığı için kapıyı açmayan arkadaşı M.M’nin evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen Mehmet Demirezen (27), bulunduğu yere sıkışarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek istedi: Sıkıştığı yerde hayatını kaybetti
3'üncü kattaki eve ulaşmak için havalandırma boşluğuna giren Mehmet Demirezen, bulunduğu yere sıkıştı.

Yozgat’ta kasaplık yaptığı öğrenilen Mehmet Demirezen, Kurban Bayramı sonrası arkadaşı M.M. ile görüşmek için Kayseri’ye geldi. Arkadaşı M.M’nin yaşadığı Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki 3 katlı binaya gelen Demirezen, zili çaldığında kapıyı açan olmayınca apartmanın çatısına çıktı.

DHA

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN SARKAN AYAKLARI GÖRDÜ

3'üncü kattaki eve ulaşmak için havalandırma boşluğuna giren Demirezen, bulunduğu yere sıkıştı. Bu sırada alkollü olduğu iddia edilen M.M. ise zil sesini duymayarak banyoya duş almak için girdi. Banyonun havalandırma boşluğundan sarkan ayakları gören M.M., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demirezen’in yaşamını yitirdiği belirledi.

DHA

İtfaiyenin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Demirezen, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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