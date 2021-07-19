Gündem 19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu İki yıl sonra kardeşinin evinde yakalandı
AYDİN

19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: İki yıl sonra kardeşinin evinde yakalandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 2019 yılında bacanağı Ç.G.’yi (60) pompalı tüfekle öldüren ve 19 yıl hapis cezası bulunan H.D.(44), Aydın’ın Nazilli ilçesinde saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Haber Merkezi İHA
19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: İki yıl sonra kardeşinin evinde yakalandı
Pamukkale’de 2 yıl önce bacanağını öldüren zanlı Aydın’da yakalandı.

Olay, 19 Mart 2019’da Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2432 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. (44), ev sahibi ve bacanağı olan Ç.G. (60) ile tartışmaya başladı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Sonrasında evine giden H.D. yanına aldığı ruhsatsız pompalı tüfeğiyle olay yerine geri gelerek Ç.G.’ye ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ç.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

“Şahıs saklandığı kardeşinin evinde yakalandı”

Katil zanlısı H.D. ise 20 RH 916 plakalı otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin peşinde olduğunu anlayan zanlı, aracını bırakarak ormanlık alana girdi. Polis ekipleri uzun süre ormanlık alanda kaçan zanlıyı aradı. Aynı gün arama çalışmalarında polis ekipleri drone da kullandı. Yaklaşık 4 kilometrekarelik alan aranmasına rağmen zanlının izine rastlanamadı.

Arama çalışmalarını genişleten İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri H.D.’nin peşini bırakmayarak izini sürdü. Ekiplerin çalışmaları olayın ertesi gün sonuç verirken H.D. Manisa’nın Salihli ilçesinde saklandığı kardeşinin evinde kıskıvrak yakalandı. Denizli’ye getirilen şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Firari olarak 19 yıl hapis cezası ile aranıyordu”

2019 yılında bacanağı Ç.G yi pompalı tüfekle öldüren ve sonrasında cezaevinden firar eden H.D isimli şahsın Nazillide saklandığı bilgisine ulaşan Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri başarılı bir operasyonla cinayet zanlısını yakaladı. H.D.’nin Şirinevler Mahallesi’nde bir evde saklandığı bilgisini alan ekipler akşam saatlerinde eve operasyon düzenledi. Filmleri aratmayan operasyonda yakalanan H.D. gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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