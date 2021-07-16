Gündem Özel harekat polisi eşini tabancayla öldürdü Ölmedi mi daha o diye bağırdı
SAMSUN

Özel harekat polisi eşini tabancayla öldürdü: 'Ölmedi mi daha o' diye bağırdı

Samsun'da tartıştığı eşi Yasemin Çitil (31) tarafından kendisine ait tabancayla vurulan Özel Harekat polisi Emrullah Çitil (32), 1'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Eşinin balkondan yeniden ateş açması sonucu yüz üstü düştüğü kaldırımda ağır yaralanan Emrullah Çitil, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından "Ölmedi mi daha o?" diye bağıran Yasemin Çitil, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Özel harekat polisi eşini tabancayla öldürdü: Ölmedi mi daha o diye bağırdı
Eşinin silahlı saldırısına uğrayan polis memuru hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Yasemin ve eşi Emrullah Çitil arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özel Harekat polisi eşine ait tabancayı alan Yasemin Çitil, Emrullah Çitil’e 1 el ateş etti. Ağır yaralanan Emrullah Çitil, 5 katlı binanın 1’inci katta bulunan evlerinin balkonundan kaldırıma düştü. Yüzüstü beton zemine düşen Emrullah Çitil’e eşi balkondan 2 el daha ateş etti.

Özel Harekat polisi Emrullah Çitil hayatını kaybetti.
DHA
Özel Harekat polisi Emrullah Çitil hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna 3 mermi isabet eden Emrullah Çitil, gelen sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Emrullah Çitil, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

DHA

'ÖLMEDİ Mİ DAHA O?'

Karayolları Genel Müdürlüğü’nde memur olduğu öğrenilen Yasemin Çitil, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yasemin Çitil'in, polis ekiplerinin olay yerine geldiği esnada balkondan "Bunu hak ettin" dediği, gözaltı sırasında ise "Ölmedi mi daha o?" diyerek bağırdığı öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Sakarya'daki başsız cesetlerle ilgili son dakika gelişmesi: Silikonun seri numarasından bulundu
GÜNDEM
Sakarya'daki başsız cesetlerle ilgili son dakika gelişmesi: Silikonun seri numarasından bulundu

Manisa'da 'pes' dedirten olay: Falçatayla boğazını kestiği eşine cezaevinden aşk mektupları gönderdi
GÜNDEM
Manisa'da 'pes' dedirten olay: Falçatayla boğazını kestiği eşine cezaevinden aşk mektupları gönderdi
Abone Ol Google News
İki günde nüfusu 5 katına çıktı

İki günde nüfusu
5 katına çıktı

​Oteller ve sahiller doldu taştı.
Bir rolden çok daha fazlası

Bir rolden çok daha fazlası

​Şafak Vakti'nin başrol oyuncusu Petekkaya, TVNET'e konuştu.
Almanya sular altında

Almanya
sular altında

​Hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı.
Bir il daha mavi oldu

Bir il daha mavi oldu

Harita güncellendi. İşte yeni detaylar...
TRT'de dolu dolu dört yıl

TRT'de dolu dolu dört yıl

​İbrahim Eren, birçok yenilik ve başarıya imza attı.
AYM yeniden yapılanmalı

AYM yeniden yapılanmalı

​Bahçeli'den Gergerlioğlu kararına tepki.

Koronavirüs daha bitmedi

Koronavirüs daha bitmedi

​Kurban pazarlarında tokalaşma geleneği devam ediyor.

22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı
Gündem

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Abdulselam ÖZTÜRK’ün talimatlarıyla, Makam Dağını korumak ve geliştirmek adına Ergani Belediyesi tarafından çalışmalar başlatıldı. Ergani Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülerek, Makam Dağının yeni hali Ergani halkımının hizmetine sunuldu.
Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.
Gündem

Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimini ve milletin buna karşı elde ettiği zaferi konu alan “Şafak Vakti” filmini sinemada ilçedeki gençlerle beraber izledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen film için bilet giderlerini karşılayarak çeşitli ikramlarda bulunduğu gençlerle sinemada buluşan Başkan Beyoğlu,”O ihanet sarmalını ve buna karşı milletimizin vatan aşkıyla verdiği mücadelenin gençlerimizin hafızalarına kazınmasını sağlamak için böyle bir düşünceyi hayata geçirdik. İlk etapta 100 gencimizle beraber filmi izledik. Sürecin sonuna kadar inşallah 5 bin gencimizi sinema ile buluşturmuş olacağız ” dedi.
“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi
Gündem

“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi “Aileler İçin Online Öğrenme Zamanı” adıyla başlattığı uzaktan eğitimlerin verildiği ‘Aile Okulu’nun ilk mezunları sertifikalarını aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.