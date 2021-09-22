Gündem Yol tamamlandığında mesafe bir saat 10 dakika kısalacak
ANTALYA İSPARTA

Yol tamamlandığında mesafe bir saat 10 dakika kısalacak

Isparta’nın Sütçüler ilçesi sınırlarında yer alan 15 kilometrelik yolun asfaltlanması sonrasında Sütçüler ile Antalya arasındaki mesafe 2 saat 30 dakikadan yaklaşık bir saat 20 dakikaya inecek. Zorlu şartlardaki arazide zemin kaplama işlemleri sürüyor.

Haber Merkezi İHA
Sütçüler-Antalya arası 1 saat 20 dakikaya inecek - Isparta haberleri
Zorlu arazi şartlarında gerçekleşen çalışmalarda zemin kaplama işlemleri devam ediyor.

Isparta Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Sütçüler ilçesinde 3 ekibiyle çalışıyor. Vali Ömer Seymenoğlu beraberinde Sütçüler Kaymakamı İsmail Güney, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Genel Meclisi üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve yöre halkı ile birlikte Sütçüler-Antalya(Gebiz) yolunu inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

İHA

Isparta sınırları içerisinde kalan 15 kilometrelik kısmın sathi asfalt kaplanmasıyla birlikte Sütçüler ile Antalya (Gebiz) arasındaki mesafe yaklaşık olarak bir saat 20 dakikaya inecek. Zorlu arazi şartlarında gerçekleşen çalışmalarda zemin kaplama işlemleri devam ediyor.

İHA

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise yolun açılmasını büyük bir heyecanla beklediklerini belirterek, yolun açılmasıyla birlikte Antalya’ya olan mesafenin yarı yarıya kısalacağını ifade ettiler.

İHA

Bu yıl içinde hava şartları elverdiği takdirde sathi kaplama asfalt işlemi tamamlanarak yolun trafiğe açılacağı belirtildi.

Akdeniz Sahil Yolu'nda sona yaklaşılıyor: Mesafeyi 11 saatten 4-5 saate düşürecek
FOTOĞRAF 6
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Mersin'den Antalya'ya gitmek isteyen otomobil sürücüleri, eski yoldaki dik rampalar ve birbiri ardına sıralanan keskin virajlar nedeniyle 7-8 saat süre harcamaktan, tır sürücüleri 11-12 saat direksiyon başında zaman geçirmekten kurtulacak.
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Silifke-Taşucu-Aydıncık-Anamur-13. Bölge Hududu Devlet Yolu (Akdeniz Sahil Yolu) Projesi kapsamında Mersin'deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu proje kapsamında, Mersin'in Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçelerindeki bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
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AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, Silifke-Antalya yolunun acele kamulaştırma kararı çıktığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
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Kurt, acele kamulaştırma kararının çıkmasıyla yolların biran önce biterek vatandaşın hizmetine açılacağını söyledi.
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Kurt, “11 Eylül tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Silifke-Antalya yolunun acele kamulaştırma işinin çıktığı için öncelikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Silifke Antalya yolu üzerinde çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir. İlçemiz sınırları içerisinde 4 tane tünel imiz olacaktır yol bittiğinde. Tünel çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Acele kamulaştırma sayesinde de işlerin daha hızlı olacağına inanmaktayız. Ayrıca Silifke-Mut yolu üzerinde ise 8 tünelimiz, 6 viyadüğümüz bulunmaktadır. Bu çalışmalarda hızlı bir şekilde devam etmektedir. En kısa zamanda bitirilerek vatandaşlarımızın hizmetine açılacağından hiç şüphemiz yoktur. Biran önce bu yollar bittiğinde İç Anadolu ile Akdeniz sahil yolundan ilçemiz ve yöreye hizmetlerin ve ticari gelişmelerin hızla olacağını düşünmekteyiz. Dört gözle bu çalışmaların bitmesini arzu ediyoruz. İnşallah kısa zamanda biteceğinden de şüphemiz bulunmamaktadır dedi.
Akdeniz Sahil Yolu'nda sona yaklaşılıyor: Mesafeyi 11 saatten 4-5 saate düşürecek
Mersin-Antalya arasındaki 450 kilometrelik mesafeyi 11 saatten 4-5 saate düşürecek toplam 3 milyar 600 milyon lira proje bedeli olan Akdeniz Sahil Yolu Projesinin Silifke etabındaki tünellerde çalışmalar sürüyor. Mersin-Antalya D-400 Karayolunda 11 saat süren zorlu yolculuk, Akdeniz sahil projesinin tamamlanmasıyla 5 saate inecek.

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