Yol tamamlandığında mesafe bir saat 10 dakika kısalacak

Kurt, “11 Eylül tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Silifke-Antalya yolunun acele kamulaştırma işinin çıktığı için öncelikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Silifke Antalya yolu üzerinde çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir. İlçemiz sınırları içerisinde 4 tane tünel imiz olacaktır yol bittiğinde. Tünel çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Acele kamulaştırma sayesinde de işlerin daha hızlı olacağına inanmaktayız. Ayrıca Silifke-Mut yolu üzerinde ise 8 tünelimiz, 6 viyadüğümüz bulunmaktadır. Bu çalışmalarda hızlı bir şekilde devam etmektedir. En kısa zamanda bitirilerek vatandaşlarımızın hizmetine açılacağından hiç şüphemiz yoktur. Biran önce bu yollar bittiğinde İç Anadolu ile Akdeniz sahil yolundan ilçemiz ve yöreye hizmetlerin ve ticari gelişmelerin hızla olacağını düşünmekteyiz. Dört gözle bu çalışmaların bitmesini arzu ediyoruz. İnşallah kısa zamanda biteceğinden de şüphemiz bulunmamaktadır dedi.