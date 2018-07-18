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Sivil toplum kuruluşları, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde 15 Temmuz gecesi sela okuyan imamın darp edilmesine tepki gösterdi: Bu işin takipçisi olacağız. Bunu yapanlara caydırıcı bir ceza verilmeli ki kimse bir daha böyle bir şeye yeltenmesin.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Faruk Açıkgöz
Faruk Açıkgöz

Tekirdağ'da 15 Temmuz gecesi sela okuyan imam Faruk Açıkgöz'ün darp edilmesine tepkiler artıyor. Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Ergene ilçesinde bir imamın, sela okuduğu için darbedildiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi. Olay sonrası 'Kamu görevlisine karşı basit yaralama, suçu ve suçluyu övme' suçlarından dolayı soruşturma başlatıldığını ifade eden Yiğiter, şüpheli İ.Ö.'nün adli kontrolle serbest kaldığını söyledi.

CAYDIRICI CEZA VERİLSİN

Sivil toplum kuruluşları (STK) ise sela okuyan imamın darp edilmesine tepki gösterdi. Tekirdağ İmam Hatipliler Derneği Başkanı Hüseyin Ertaş, 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için darbedilen imam Faruk Açıkgöz'ün yanında olduklarını söyledi. Dernek olarak bu işin takipçisi olacaklarını dile getiren Ertaş, "Bu hadiseyi şiddetle lanetliyor ve kınıyoruz. Bunu yapanlara caydırıcı bir ceza verilmeli ki kimse bir daha böyle bir şeye yeltenmesin" diye konuştu.

DEVLETE KARŞI SALDIRI

Diyanet-Sen Kırklareli Temsilcisi Mustafa Küçükmotor ise sela okuyan imamın darbedilmesini şiddetle kınadığını söyledi. Bu tür olayları doğru bulmadıklarını belirten Küçükmotor, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde devletin birliği ve beraberliği için sela okuyan imamın şiddete uğramasının, devlete karşı yapılan bir saldırı olduğunu öne sürdü.

SERBEST KALMASI BİZİ ÜZDÜ

Diyanet-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Adem Yaryıkan, "İmamlarımız, din görevlilerimiz bu ülkenin temel harcıdır, çimentosu ve bekasıdır. Bunun için bu konuya hassasiyet ile yaklaşıyoruz. Bu işin takipçisi olacağız. Bizi üzen olay darbeyi öven Cumhurbaşkanımız’a dil uzatan ve hocamıza 'Bu darbeyi inkar edeceksin, darbe falan değil, senaryo bu bir oyun diyen" kişinin serbest bırakılmasıdır. Bu bizi üzmüştür" dedi.

  • Şikayetçiyim
  • Kendisini darp eden İ.Ö.’den şikayetçi olduğunu söyleyen Esenler Cami imamı Faruk Açıkgöz, ifadesinde “16 Temmuz 2018 günü saat 00.13’te sela okuduğunu, sela bitiminde daha önceden mahalleden tanıdığı İ.Ö ve B.A’nın camiye geldiklerini, selam vererek hal hatır sorduklarını, muhabbet ettiklerini, camiyi kapatıp dışarıya çıkmaları gerektiğini söylemesi üzerine İ.Ö’nün ‘Darbe girişiminin nasıl olduğunu bana anlatacaksın öğrenmek istiyorum. Bence bu darbe girişimi değil, planlanmış bir organizasyon olduğunu düşünüyorum’ dediğini bunun üzerine kendisinin de ‘Çık dışarıya’ diyerek İ.Ö’yü dışarı çıkarmak için iteklediğini, İ.Ö’nün ‘Çıkmıyorum’ demesi üzerine itekleyerek zorla dışarıya çıkarmaya çalıştığını, bu sırada aralarında aralarında itişme olduğunu ve bahçeye çıktıklarını, B.A ve dışarıdan gelen gençlerin araya girerek kendilerini ayırdıklarını, İ.Ö’nün tekrar üzerine gelerek kendisine yumruk attığını, gençlerin İ.Ö’yü alarak camiden uzaklaştırdıklarını” anlattı.
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