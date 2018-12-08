Gündem Takla atan otomobilden çıkan sürücü taksi ile kaçtı
İZMİR

İzmir'de takla atan otomobilden çıkan sürücü taksi ile kaçtı

Takla atan otomobilden çıkan sürücü taksi ile kaçtı

İzmir'de TIR'a arkadan çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla aracından çıktıktan sonra olay yerinden ticari taksi ile uzaklaştı.

AA
İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinden taksi ile uzaklaştı.
İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinden taksi ile uzaklaştı.

İzmir'in Konak ilçesinde TIR'a arkadan çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü kazanın ardından olay yerinden ayrıldı.

Alınan bilgiye göre, 35 NL 346 plakalı otomobil sürücüsü, Liman Caddesi'nde Gökhan Şakar (35) idaresindeki 35 FS 183 plakalı büyükşehir belediyesine ait ve kaza sırasında boş olan çöp TIR'ına arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırıma ve yanında bulunan duvara vurarak takla attı.

ARAÇTAN ÇIKTI TAKSİYE BİNEREK GİTTİ

Sürücünün kazanın ardından kendi imkanlarıyla yaralı olarak aracından çıktığı, ticari bir otomobille olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle Liman Caddesi bir süre ulaşıma kapandı.

1 hafta önce evlenen vali yardımcısı kazada hayatını kaybetti
GÜNDEM
1 hafta önce evlenen vali yardımcısı kazada hayatını kaybetti

/**/
Fransa için endişeliyiz

Fransa için endişeliyiz

Erdoğan'dan Sarı Yelekliler'in protestosuyla ilgili açıklama.
Paris'tekiler beni istiyor

Paris'tekiler beni istiyor

​ABD Başkanı Trump'tan ilginç Sarı Yelekliler çıkışı.
Orantısız güç

Sarı Yelekliler yine sokağa çıktı, meydanlar savaş alanına döndü: Polis sert müdahalede bulunuyor.

Sarı isyan: 90 bin polis sokakta, tüm dükkanlar kapatıldı.
Burada kartopu oynamak yasak

Burada kartopu oynamak yasak

98 yıl önce yasaklandı, sebebiyse oldukça ilginç.
Oflular bir alem

Oflular bir alem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisine mektup gönderen öğrenci arasında gülümseten diyalog.
Ben bilmem Türklere sormalıyız

Ben bilmem Türklere sormalıyız

Putin'den, Moskova'da TürkAkım'ı isteyen Çipras'a yanıt.
Bingöllü genç Norveç'te aday

Bingöllü genç Norveç'te aday

23 yaşındaki Mehmet İnan, seçim vaadini açıkladı: 60 bin fakir mülteci çocuk için mücadele edeceğim.

Bugün yola çıkıyor

Bugün yola çıkıyor

​Bakan Dönmez: Ocak sonunda Akdeniz'de olacak.
FETÖ'nün kör bilgisayarları

FETÖ'nün kör bilgisayarları

Gizli toplantılarda kullandıkları ortaya çıktı.
Mini Merkel dönemi

Mini Merkel dönemi

​Alman siyasetinde yeni bir sayfa açıldı: Merkel'in halefi 'AKK' Türkiye düşmanlığıyla hatırlanıyor.

17 yıldır susuyor

17 yıldır susuyor

Çoğu kişinin görmediği soruna dikkat çekiyor.
Gemileri yaktı

Gemileri yaktı

Kasımpaşa'da Trezeguet depremi: İdmana çıkmadı.
Kirası 600 lira

Kirası 600 lira

Belediye başkanı, 8 asırlık kaleyi kiralığa çıkardı.
8 kilodan 100 gram çıkıyor

8 kilodan 100 gram çıkıyor

​Bir litresi tam bin TL'den satılıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.