1 hafta önce evlenen vali yardımcısı kazada hayatını kaybetti

Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender (46) geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirdi. Kalender’in 1 hafta önce Enise Anül ile hayatını birleştirdiği öğrenildi.

TÜNEL ÇIKIŞI DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza Amasra Tüneli çıkışında meydana geldi. 74 DA 402 plakalı otomobili ile Amasra’dan Bartın’a gelmekte olan Kalender Amasra tüneli çıkışında yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince orta refüje çarptı. Diğer sürücülerin kazayı haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Kalender, daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalender burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayı haber alan Kalender’in eşi Enise Kalender sinir krizleri geçirirken, sakinleştiricilerle ayakta durabildi.

Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender trafik kazasında hayatını kaybetti

VALİ GÜNER ACI OLAYI DUYURDU

Eskişehir doğumlu olan Kalender’in kaza haberinin alınmasının ardından Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı ve İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, hastaneye gelerek Kalender’in durumu hakkında bilgi aldı.

Bartın Valisi Sinan Güner, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, ‘’Vali Yardımcısı Erkan Kalender’in elim bir kaza sonucu kaybettik. Her zaman bir umut vardır ama artık kesin ölümünü teyit ediyoruz. Tabi olay sıcak şuanda adli bir olay. Cumhuriyet Başsavcımız burada onlar gerekli adli tahkikatı yapacaktır. Konu onlara aittir." dedi.

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Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender'in kaza yaptığı araç.

EŞİNDEN ACI VEDA

Kaza sonucu yaşamını yitiren Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender'in cenazesi Bartın Devlet Hastanesi'nin morgundan alındı. Erkan Kalender'in Türk bayrağına sarılı cenazesi tören için Bartın Valiliği'nin önüne getirildi. Polislerin omuzlarında cenaze taşınırken, saygı duruşunda bulunuldu. İl Müftüsü Mahmut Gündüz tarafından dualar okunmasının ardından Erkan Kalender'in cenazesi Ankara'ya gönderildi. Törende, vali yardımcısının 1 hafta önce evlendiği eşi Enise Kalender ayakta durmakta zorlanırken, ağladı. 3 yıldır Bartın'da görev yapan Aytekin Kalender'in cenazesi bugün Ankara Kocaetepe Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı'nda toprağa verilecek.

Vali yardımcısı Erkan Kalender'in eşi Enise Kalender ayakta durmakta zorlandı.

Bartın Valisi Sinan Güner üzüntüsünü dile getirerek, "Bartın Vali Yardımcımızı elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." dedi.