​Taksim Camii cumaya açılıyor​

İstanbul’un fethi ile aynı haftaya gelen açılış bu yönüyle de tarihi bir anlam taşıyor.

Taksim Camii’nin cuma günü açılması bekleniyor. İstanbul’un fethi ile aynı haftaya gelen açılış bu yönüyle de tarihi bir anlam taşıyor. 17 Şubat 2017’de temelleri atılan Taksim Camii, kapılarını cemaate açmaya hazırlanıyor.

2 BİN 250 KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK

Caminin açılışı Ramazan’ın son cuması için planlanmış ancak koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenmişti. Ertelemenin ardından kademeli normale geçişle birlikte caminin bu cuma açılması planlanıyor. Hazırlıklarının son aşamaya geldiği açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman’ın imzasını taşıyan camide 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Otopark, konferans ve sergi salonları da yer alacak caminin halısı özel olarak Manisa’da dokundu.

SON RÖTUŞLAR

Dört yıl süren inşaat çalışmalarının ardından açılış için son rötuşların yapıldığı camide, mihrap ve minber yerine yerleştirilerek son düzeltmeler de tamamlanmak üzere. Caminin tavanına Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan üzerinde “Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali” yazılı 6 hat levhası yerleştirildi. Kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, kubbe kasnağında Al-i İmran Suresi, orta kuşak yazısında Bakara Suresi’nin 285’inci ve 286’ncı ayetleri ile Haşr Suresi’nin 20’nci ve 24’üncü ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103’üncü ayeti yazılıyor.

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