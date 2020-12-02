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Gündem Taksim Tünelde evsizlerin görüntüsü yürekleri dağladı
İSTANBUL

Taksim Tünel’de evsizlerin görüntüsü yürekleri dağladı

Taksim Tünel’de evsiz vatandaşların battaniyelere sarılarak ısınmaya ve uyumaya çalışmaları yürekleri sızlattı.

Haber Merkezi İHA
Taksim Tünel’de evsizlerin görüntüsü yürek burktu.
Taksim Tünel’de evsizlerin görüntüsü yürek burktu.

Uzun bir süredir Taksim ve çevresinde bulunan parklarda geceleri geçiren evsizler havaların soğuması ile birlikte kendilerini Taksim Tünel içerisine attılar.

İHA
Taksim Tünel’de evsizlerin görüntüsü yürek burktu.
  • Tünel içerine gelen evsizlerin battaniyelere sarılarak ısınmaya ve uyumaya çalışmaları yürekleri sızlattı. Bir evsizin ise üzerinde hiçbir şey olmadan durak yanında yatması vicdanlara dokundu.

İHA
Taksim Tünel’de evsizlerin görüntüsü yürek burktu.

Öte yandan birkaç gün önce de Saraçhane’de bulunan onlarca kimsesiz vatandaşın görüntüsü büyük tepki çekmişti. Vatandaşlar ise evsiz vatandaşların soğuk havalarda toplanarak barınma merkezilerine götürülmesini istedi.

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