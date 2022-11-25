Gündem Taksimde yoğun güvenlik önlemi Taksim, Şişhane ve Kabataş Finiküler metro istasyonları kapatıldı
İSTANBUL

Taksim'de yoğun güvenlik önlemi: Taksim, Şişhane ve Kabataş Finiküler metro istasyonları kapatıldı

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine bağlanan ara sokaklarda polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği'nin kararıyla 15.00'ten itibaren İstanbul Metrosu, Şişhane ve Taksim istasyonlarında araçların durmayacağını ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Taksimde yoğun güvenlik önlemi: Taksim, Şişhane ve Kabataş Finiküler metro istasyonları kapatıldı
Taksim, Şişhane ve Kabataş Finiküler metro istasyonları kapatıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle bazı gruplar, Taksim'de toplanma çağrısında bulundu. İstanbul Valiliğinin izin vermediği eylem nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne bağlanan ara sokak girişlerine bariyerler konuldu.

İstanbul metrosundan yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15:00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır" denildi.

Saat 15:00'da Taksim metro istasyonunun girişini kapatan görevliler gelen vatandaşlara Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler istasyonlarının kapalı olduğunu söyledi.

İstanbul'un metro gerçeği: CHP'li İBB göreve geldiğinden bu yana tek bir projeye başlanmadı
GÜNDEM
İstanbul'un metro gerçeği: CHP'li İBB göreve geldiğinden bu yana tek bir projeye başlanmadı

İBB'nin metro inşaatı şantiyesi görüntülendi: 60 işçinin yemek yediği yemekhanede su elektrik ve temizlik yok
GÜNDEM
İBB'nin metro inşaatı şantiyesi görüntülendi: 60 işçinin yemek yediği yemekhanede su elektrik ve temizlik yok
ÖZET | İngiltere-ABD: 0-0

ÖZET | İngiltere-ABD: 0-0
Görenler şaştı kaldı

Görenler şaştı kaldı

​Antalya'daki dünyaca ünlü sahilde bir ilk.
CHPli Engin Altaydan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğluna tepki: Kulağı çekilmeli

​Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden yürek yakan haber.

​Bir yıl boyunca herkesi kandıran sahte doktor tutuklandı.

​Halk kuyruk oluşturdu: 28 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
Valencia attı <br>Katar veda etti

Valencia attı
Katar veda etti

​Hollanda ile Ekvador Dünya Kupası'nda puanları paylaştı.

Sadece birkaç gün kaldı: Hangi araçlarda zorunlu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar.

​Gecekonduda silahla vurulmuş halde üç ceset bulundu.
Fenerbahçeli <br>olduğunu açıkladı

Fenerbahçeli
olduğunu açıkladı

​İran'ın Türkmen yıldızı maç sonunda konuştu.

​Bakanlık duyurdu: Yaklaşık 84 milyon liralık ödeme yapılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.