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“Tam Bana Göre Festival”de Sincan Belediyesi tanıtım standına ilgi yoğun

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde, Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik Festivalinde Sincan Belediyesi standı yoğun ilgi görüyor. Festivalin ikinci gününde Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan belediye standını ziyaret eden misafirlerle hasbihal etti, gençlere yönelik proje ve çalışmaları anlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
“Tam Bana Göre Festival”de Sincan Belediyesi tanıtım standına ilgi yoğun
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan

Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik Festivalinin ikinci gününde de yoğun ilgi gören Sincan Belediyesi standı, ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Okçuluktan Matematik müzesine, Dijital dönüşüm Akademisinden Sibersin projesine kadar gençlere yönelik birçok hizmet Sincan Belediyesi standında tanıtılıyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan festivalin ikinci gününde de belediye standındaydı. Standı ziyarete gelen misafirleri karşılayan Başkan Ercan konuklara gençlere yönelik ilçede yapılan ve yapılacak projeleri anlattı.

Festivalin yoğun katılımla geçtiğini belirten Başkan Ercan vatandaşları festival alanına davet etti, “Böyle bir organizasyonda yer almak bizim açımızdan mutluluk verici. Yoğun bir katılım var. Henüz görmemiş olan vatandaşlarımızı da davet ediyorum.” dedi. Başkan Ercan diğer belediye stantlarını da ziyaret etti.

Türkiye’nin 81 ilinden belediyeler ve gençlerin katıldığı “Tam Bana Göre Festival”i Millet Bahçesi’nde 21 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devem edecek.

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