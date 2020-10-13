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ANKARA

Tamamlanan yeni modüler üs bölgeleri TSK'nın hizmetine girdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle ASELSAN yükleniciliğinde yeni Modüler Üs Bölgeleri'nin (MÜB) inşaları sürüyor. Tamamlanan yeni MÜB'ler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hizmetine girdi.

Haber Merkezi DHA
Modüler Üs Bölgeleri, TSK’nın hizmetine girdi.
Modüler Üs Bölgeleri, TSK’nın hizmetine girdi.

Savunma Sanayi Başkanlığının (SSB) ASELSAN'ın ana yükleniciliğinde yürüttüğü proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla en zorlu coğrafi koşullarda kullanılan ve kalifiye edilmiş yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan modüler üs bölgeleri oluşturuluyor.

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Modüler yapıdaki üs bölgeleri, üst düzey keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle güvenlik güçlerine üstünlükler sağlıyor. TSK’nın terörle mücadelede ve sınır güvenliğinde beka, keşif-gözetleme, komuta kontrol ve harekat etkinliğini artıran Modüler Üs Bölgeleri'nin kurulumları devam ediyor. Bu kapsamda tamamlanan yeni MÜB'ler, TSK’nın hizmetine girdi.

Elektro-optik, sensör, silah ve komuta kontrol sistemlerine sahip MÜB'ler, kritik bölgelerde ve sarp arazi kesimlerinde kurulan balistik korumalı modüler yapılar sayesinde birliklere güvenliği sağlanmış yaşam alanları tesis ediyor.

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