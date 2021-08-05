Tarihi Amos Antik Kenti çevresindeki yangına TOMA müdahalesi



Amos Antik kenti ve Profesörler sitesinin olduğu Turunç Mahallesi Kumlubük Caddesindeki bölgede ormanlık alan akşam saatlerinde tekrar alevlendi.

İHA

Günlerdir alev nöbeti tutan TOMA’lar yangın site ve antik kente ulaşmadan müdahale etti.

İHA

Can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmadı

Profesörler sitesi üst tarafında ve yerleşim yerlerini tehdit altına alan orman yangınında akşam saatlerinde rüzgarın hızını artırması ve yönünü değiştirmesi ile birlikte makilik ve kızılçam ağaçlarının olduğu alan akşam saatlerinde alev aldı.

Polisler, jandarma ekipleri ve gönüllü vatandaşlar bölgede konuşlandırılmış TOMA'lar ile yangına müdahale ettiler. Kozalak fırlaması sebebi ile iki evin hafif hasar gördüğü bilgisi edinilen site daha önce tahliye edildiği için can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmadığı bilgisi edinildi.

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GÜNDEM İstanbul Emniyeti yangın bölgesine 20 TOMA sevk etti