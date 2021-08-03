Gündem İstanbul Emniyeti yangın bölgesine 20 TOMA sevk etti
ANTALYA İSTANBUL

İstanbul Emniyeti yangın bölgesine 20 TOMA sevk etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye 20 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk etti.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Emniyeti yangın bölgesine 20 TOMA sevk etti
İstanbul Emniyeti yangın bölgelerine 20 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk etti.

Türkiye’nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları devam ederken, söndürme çalışmalarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü de destek veriyor.

Bu kapsamda, 20 TOMA yangın bölgelerine sevk edildi. Dün gece yola çıkan TOMA’ların bir kısmının Fethiye, Dalaman ve Yatağan’daki yangınlara, diğer konvoyun ise Muğla’daki yangınlar için sevk edildiği öğrenildi.

Gönderilen TOMA'ların bu akşam yangın bölgesine varması bekliniyor.
Gönderilen TOMA'ların bu akşam yangın bölgesine varması bekliniyor.

Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülmesi için 112 TOMA görev yapıyor
GÜNDEM
Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülmesi için 112 TOMA görev yapıyor

Gece saatlerinde yola çıkan konvoyun birinde 5, diğer konvoyda ise 15 olmak üzere toplam 20 TOMA ile bir TOMA arızalarına müdahale aracının gönderildiği belirtildi.

Konvoyun henüz yangın çıkan bölgelere ulaşmadığı, ancak akşam saatlerinde söz konusu il sınırlarına ulaşması bekleniyor.

Orman yangınlarıyla mücadelede TOMA'lar da kullanılıyor
OYNAT 00:47
Orman yangınlarıyla mücadelede TOMA'lar da kullanılıyor
Ülke genelinde bir haftadır süren yangınlara yurdun dört bir yanından yardım geliyor. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, TOMA'ların orman yangınlarının söndürülmesine yardımcı olduğu görüntüler paylaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, “Alevlerle savaşımız devam ediyor. Orman yangınları ile mücadeleye aralıksız destek veriyoruz” ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım yapılarak, TOMA'ların orman yangınlarının söndürülmesine yardımcı olduğu görüntüleri yayınladı.


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